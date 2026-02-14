Vor Ost-Kracher: CFC durchbricht magische Zuschauer-Zahl und geht weiter auf Rekordjagd

Chemnitz - Was für ein Statement! Einen Tag vor dem großen Ost-Kracher hat der Chemnitzer FC die Marke von 9066 Zuschauern geknackt. Doch der Höhenflug soll weitergehen: Die Himmelblauen hoffen nun, die 10.000 Zuschauer-Marke zu durchbrechen.

Das CFC-Stadion wird am Sonntag richtig voll: Mindestens 9066 Zuschauer werden das Spiel verfolgen. © Picture Point/Gabor Krieg

Das wird ein Spektakel: Am Sonntag (16 Uhr) empfängt der CFC Lok Leipzig. Ein ganz besonderes Spiel: Denn der 15. Februar ist der sportliche Start in das Jubiläumsjahr der Himmelblauen - ein Spiel mit ganz besonderer Bedeutung für den Verein.

Aus diesem Grund hatte sich der Verein das Ziel gesetzt, 9066 Zuschauer ins Stadion zu bekommen. Die Zahl steht für die Geschichte der Himmelblauen: 66 für das Gründungsjahr 1966. 90 für die Umbenennung zum Chemnitzer FC im Jahr 1990.

Nun wurde die magische Marke durchbrochen. Doch es geht weiter! "Das nächste Ziel steht fest: die 10.000er-Marke knacken und erstmals in dieser Spielzeit eine fünfstellige Zuschauerzahl im Stadion begrüßen", teilt der Verein mit. Weder auswärts noch im eigenen Stadion konnte die 10.000er-Marke bislang erreicht werden.

Ohnehin kamen seit der Neueröffnung des Stadions an der Gellertstraße 2016 erst zu zwölf Spielen mehr als 10.000 Zuschauer ins Stadion - zuletzt in der Saison 2024/25 zum Viertelfinale des Sachsenpokals. Damals traf der CFC auf den FC Erzgebirge Aue - 14.812 Zuschauer verfolgten das Duell.