Nur ein DDR-Meister dabei! CFC-Legendenelf hält einige Überraschungen parat

Chemnitz - "Erler, Vogel, Feister - der FCK wird Meister!" Mit diesem Spruch wächst jeder Fußballanhänger beim Chemnitzer FC auf. Zur großen Überraschung packte es mit Dieter Erler allerdings nur ein Spieler aus der legendären Meistermannschaft von 1966/67 ins Startaufgebot der "60-Jahre-Elf", die von den Fans der Himmelblauen anlässlich des 60-jährigen Vereinsjubiläums gewählt wurde.

Dieter Erler (l.) schaffte es als einziger Spieler der Meistermannschaft von 1966/67 in die CFC-Legendenelf. © picture alliance / Zentralbild

Erler war der Mittelfeld-Stratege in der Elf von Horst Scherbaum, die ein Jahr nach der Vereinsgründung gleichermaßen sensationell wie souverän zum ersten und einzigen Mal DDR-Meister wurde - und das vor Lok Leipzig, mit dem sich der Chemnitzer FC der Gegenwart am Sonntag in der Regionalliga um Punkte misst.

Erler wurde überdies 1967 als erster Himmelblauer überhaupt zum DDR-Fußballer des Jahres gekürt. Der Zweite, der diese hohe Auszeichnung einheimste, war zwei Jahre später Eberhard Vogel.

Der prägende Stürmer der FCK-Anfangsjahre (198 Oberligaspiele/70 Tore) schaffte es allerdings nicht ins Startaufgebot der Legendenelf. Beim Voting, an dem exakt 2222 Fans teilnahmen, hatten mit Drittliga-Rekordtorjäger Anton Fink und Daniel Frahn zwei Stürmer der Neuzeit die Nase vorn. Auch in den weiteren Mannschaftsteilen sucht man die Meisterspieler vergebens.

Als Torhüter wurde Philipp Pentke gewählt. Die Viererkette in der Abwehr bilden FCK-Legende und Ehrenspielführer Jürgen Bähringer, Rekordspieler Ulf Mehlhorn (484 Einsätze), Torsten Bittermann und Chris Löwe.