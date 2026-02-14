Kult-Kicker Basler kommt zum CFC-Jubiläum
Chemnitz - Es ist angerichtet! Der Chemnitzer FC fiebert dem Sonntag entgegen und bereits über 8000 verkaufte Tickets unterstreichen, wie heiß alle in Himmelblau auf das Jubiläumsspiel gegen den Regionalliga-Spitzenreiter Lok Leipzig sind.
"Wir haben ein sehr, sehr schönes Heimspiel vor der Brust, auf das wir uns alle freuen dürfen. Wir spielen gegen den Spitzenreiter, ein echter Gradmesser aus sportlicher Sicht, bei dem wir uns wieder beweisen können. Es wird ein außergewöhnlicher Rahmen werden und ich denke, dass sich auch unsere Fans für diesen Tag wieder etwas Besonderes einfallen lassen werden", ist sich CFC-Kapitän Tobias Müller (38) sicher.
Die Fanszene hat für Sonntag eine ganz besondere Jubiläums-Choreo geplant.
Doch nicht nur die Anhänger sind kreativ. Der Klub selbst hat in Kooperation mit Sponsor SDLine ein Halbzeitgewinnspiel mit Kult-Fußballer Mario Basler (57) auf die Beine gestellt. Hierfür wird ein großer Mittelkreisteppich in Form einer überdimensionalen Dartscheibe ausgelegt.
Die Aufgabe: Aus den Eckballbereichen des Spielfelds gilt es, mit möglichst viel Präzision und Ballgefühl die höchstmögliche Punktzahl zu erzielen.
Wie die Himmelblauen ankündigten, wird es sich Basler, der in seiner aktiven Laufbahn auch gerne mal eine Ecke direkt verwandelte, nicht nehmen lassen und selbst gegen den Ball treten.
Seit Dienstag läuft die Rasenheizung
Um einen bestmöglich präparierten Rasen zu haben, läuft seit Dienstag die Rasenheizung. Dem Fußballfest steht damit nichts im Wege.
Im Rahmen des Stadionprogramms werden die von den Fans gewählten Vereinslegenden bereits vor dem Anpfiff gegen 15.45 Uhr auf dem Stadionrasen geehrt.
"Die Legendenelf verbindet Generationen, Erfolge und Geschichten – ganz sicher einer der emotionalen Höhepunkte schon vor Beginn des großen Jubiläums-Spieltags", heißt es hierzu von Club-Seite.
Titelfoto: Imago/Steffen Beyer