Kult-Kicker Basler kommt zum CFC-Jubiläum

Chemnitz - Es ist angerichtet! Der Chemnitzer FC fiebert dem Sonntag entgegen und bereits über 8000 verkaufte Tickets unterstreichen, wie heiß alle in Himmelblau auf das Jubiläumsspiel gegen den Regionalliga-Spitzenreiter Lok Leipzig sind.

Mario Basler (57) besitzt noch immer jede Menge Ballgefühl. Foto: © Imago/Steffen Beyer

"Wir haben ein sehr, sehr schönes Heimspiel vor der Brust, auf das wir uns alle freuen dürfen. Wir spielen gegen den Spitzenreiter, ein echter Gradmesser aus sportlicher Sicht, bei dem wir uns wieder beweisen können. Es wird ein außergewöhnlicher Rahmen werden und ich denke, dass sich auch unsere Fans für diesen Tag wieder etwas Besonderes einfallen lassen werden", ist sich CFC-Kapitän Tobias Müller (38) sicher.

Die Fanszene hat für Sonntag eine ganz besondere Jubiläums-Choreo geplant.

Doch nicht nur die Anhänger sind kreativ. Der Klub selbst hat in Kooperation mit Sponsor SDLine ein Halbzeitgewinnspiel mit Kult-Fußballer Mario Basler (57) auf die Beine gestellt. Hierfür wird ein großer Mittelkreisteppich in Form einer überdimensionalen Dartscheibe ausgelegt.

Die Aufgabe: Aus den Eckballbereichen des Spielfelds gilt es, mit möglichst viel Präzision und Ballgefühl die höchstmögliche Punktzahl zu erzielen.

Wie die Himmelblauen ankündigten, wird es sich Basler, der in seiner aktiven Laufbahn auch gerne mal eine Ecke direkt verwandelte, nicht nehmen lassen und selbst gegen den Ball treten.