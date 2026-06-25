25.06.2026 06:20 Reha statt Saison-Vorbereitung: CFC-Verteidiger Ekui ackert fürs Comeback

Seit Dienstag ackert der verletzte CFC-Linksverteidiger Martial Ekui (21) in der Rehaklinik Donaustauf an seinem Comeback.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Am Montag schaute Martial Ekui (21) bei seinen Teamkollegen im Trainingscamp in Aigen-Schlägl vorbei. Seit Dienstag ackert der verletzte CFC-Linksverteidiger in der Rehaklinik Donaustauf an seinem Comeback.

Martial Ekui (h.), hier im Duell mit Jeremy Dudziak (Hertha II), bestritt 25 Regionalliga-Spiele. Dann bremste ihn die Knieverletzung aus. © Matthias Koch Der 21-Jährige ist der Einzige aus der Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (38), der in der Vorbereitung fehlt. Ekui wird auch den Großteil der Hinrunde verpassen. Grund ist eine OP im Mai. Die Beschwerden im linken Knie hatte Ekui in der Rückrunde über einen längeren Zeitraum. "Ich wollte die Verletzung zunächst konservativ behandeln lassen. Als es nicht besser wurde, war ich in München bei einem Spezialisten. Dr. Manuel Köhne riet mir zur Operation. Da war der Schock schon groß." Nun stand fest: Fünf, sechs Monate ist Ekui komplett raus. "Meine Familie, mein Freundeskreis, meine Teamkollegen - sie alle haben mich in dieser schweren Zeit unterstützt, mir immer wieder Mut zugesprochen. Die ersten Wochen nach der OP waren mental nicht einfach. Wenn du das angeschwollene Knie siehst - da kreisen dir viele Gedanken durch den Kopf."

Martial Ekui powert in der Reha. Im Herbst will er wieder zurück sein. © privat

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