CFC beendet Vier-Tage-Camp in Österreich: "Die Mannschaft wächst zusammen"
Chemnitz - Das Sommercamp ist Geschichte. Nach vier Tagen in Aigen-Schlägl brach der CFC am Donnerstag die Zelte in Oberösterreich ab.
Am Vormittag stand eine letzte Trainingseinheit auf dem Programm. Dann gings nach Chemnitz. Am Freitag (18.30 Uhr) beim HFC Colditz steht das nächste Testspiel an.
Die Tage in Aigen-Schlägl standen ganz im Zeichen des Teamgeists. Es ging in den Kletterpark. Und es stand eine gemeinsame Rafting-Tour in Tschechien auf dem Programm.
Mannschaft, Verantwortliche und Staff wurden bunt gemischt und auf sechs Boote verteilt. Während die Boote den Fluss entlang glitten, entwickelte sich schnell ein lockerer Wettkampf zwischen den einzelnen Gruppen. Dazwischen blieb viel Zeit für Gespräche.
Über die gesamte Strecke hinweg tauschten sich Spieler, Trainer und Staff intensiv aus. Insgesamt drei Stunden verbrachte Trainer Benjamin Duda mit seinen Jungs auf dem Wasser.
Außenverteidiger Johannes Pistol (24): "Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir waren zwar in verschiedenen Booten unterwegs, sind aber die ganze Zeit miteinander in Kontakt geblieben. Man konnte sich austauschen, gemeinsam lachen und Zeit miteinander verbringen. Solche Erlebnisse helfen, sich noch besser kennenzulernen und als Team weiter zusammenzuwachsen."
Hartes Training mit hohem Spaßfaktor
Die körperliche Belastung war nicht zu unterschätzen. "Nach drei Stunden Rudern waren wir schon ganz schön platt", verriet Pistol: "Das geht ordentlich auf die Arme und Schultern. Wir haben viel Energie reingesteckt. Aber genau deshalb hat es auch so viel Spaß gemacht."
Zurück im Hotel stand den Spielern zunächst freie Zeit zur Verfügung, bevor sich die Himmelblauen am Abend zum Essen trafen. Dort ließ die Mannschaft den Tag gemeinsam ausklingen.
"Die Mannschaft wächst zusammen", bilanzierte Angreifer Domenico Alberico (27): "Die neuen Spieler wurden sehr gut aufgenommen. Wir haben eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, die alle Lust haben, etwas zu erreichen. Die Stimmung ist sehr gut. Man merkt, dass jeder Bock auf die Saison hat."
Titelfoto: Chemnitzer FC (3)