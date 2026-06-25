CFC beendet Vier-Tage-Camp in Österreich: "Die Mannschaft wächst zusammen"

Chemnitz - Das Sommercamp ist Geschichte. Nach vier Tagen in Aigen-Schlägl brach der CFC am Donnerstag die Zelte in Oberösterreich ab.

Der aus Bayern stammende Andreas Geipl (34) kennt die Berge. Den Parcours im Kletterpark meisterte der 34-Jährige mit Bravour. © Chemnitzer FC

Am Vormittag stand eine letzte Trainingseinheit auf dem Programm. Dann gings nach Chemnitz. Am Freitag (18.30 Uhr) beim HFC Colditz steht das nächste Testspiel an.

Die Tage in Aigen-Schlägl standen ganz im Zeichen des Teamgeists. Es ging in den Kletterpark. Und es stand eine gemeinsame Rafting-Tour in Tschechien auf dem Programm.

Mannschaft, Verantwortliche und Staff wurden bunt gemischt und auf sechs Boote verteilt. Während die Boote den Fluss entlang glitten, entwickelte sich schnell ein lockerer Wettkampf zwischen den einzelnen Gruppen. Dazwischen blieb viel Zeit für Gespräche.

Über die gesamte Strecke hinweg tauschten sich Spieler, Trainer und Staff intensiv aus. Insgesamt drei Stunden verbrachte Trainer Benjamin Duda mit seinen Jungs auf dem Wasser.

Außenverteidiger Johannes Pistol (24): "Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir waren zwar in verschiedenen Booten unterwegs, sind aber die ganze Zeit miteinander in Kontakt geblieben. Man konnte sich austauschen, gemeinsam lachen und Zeit miteinander verbringen. Solche Erlebnisse helfen, sich noch besser kennenzulernen und als Team weiter zusammenzuwachsen."