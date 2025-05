Saison vorbei: CFC fliegt für drei Tage nach Mallorca und tankt "beste Medizin"

Chemnitz - Unzufrieden in die Sommerpause! Der Chemnitzer FC verpasste es trotz drückender Überlegenheit in der zweiten Halbzeit, sich mit einem Sieg von den über 5700 Zuschauern zu verabschieden. Im letzten Spiel der Saison reichte es am Samstag gegen den Vorletzten Viktoria Berlin nur zum 1:1 (0:1).