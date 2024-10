Schafft es CFC-Spieler Roman Eppendorfer wieder in die Startelf?

Für Roman Eppendorfer (21) könnte es gegen Luckenwalde eine Rückkehr in die himmelblaue Startelf geben. © picture point/Sven Sonntag

"Druck ist im Leistungssport auch immer ein Antrieb. Wer damit nicht zurechtkommt, muss in der Kreisliga spielen, wo es eher um Geselligkeit geht. Wir wissen, was für ein bedeutender Monat vor uns liegt. Luckenwalde und Plauen stehen in der Tabelle hinter uns. Der dritte Gegner, Erfurt, ist in Schlagweite. Ende Oktober werden wir wissen, wo es für uns hingeht", erklärte Trainer Benjamin Duda (36).

Acht Spiele in Folge konnten die Himmelblauen nicht gewinnen. Zuletzt erkämpften sie drei Unentschieden in Folge. Das wird auch in Luckenwalde das Minimalziel sein.

"Unter Trainer Michael Braune hat der FSV eine sehr beachtliche Spielweise. Als er 2021 übernommen hat, war ich mit Halberstadt dort zu Gast. Wir haben 0:5 verloren. Michael hat diesen eindrucksvollen Weg bis heute fortgesetzt. Luckenwalde zählt zu den spielstärksten Mannschaften der Liga. Eine sehr anspruchsvolle Aufgabe", sagte Duda.

Für den verletzten Kapitän Tobias Müller (31) steht Niclas Erlbeck (31) bereit. Aber auch Roman Eppendorfer (21) könnte in der Startformation auftauchen. Das himmelblaue Eigengewächs stand nach einer starken Vorbereitung am 1. Spieltag als zentraler Innenverteidiger auf dem Platz.

In den Tagen danach verletzte sich Eppendorfer im Training und fiel längere Zeit aus.