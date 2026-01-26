Schnee-Alarm in Sachsen: Regionalligisten sagen Auftaktspiele ab

Chemnitz/Zwickau - Der Winter hat Sachsen voll im Griff! Die Folge: völlig zugeschneite Stadien. Aus diesem Grund müssen die Regionalliga-Auftaktspiele der Rückrunde abgesagt werden.

CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder. © Kristin Schmidt

Geplant war, dass der Chemnitzer FC am Freitag auf die BSG Chemie Leipzig trifft. Doch daraus wird nichts. "Der Platz im Alfred-Kunze-Sportpark ist derzeit unbespielbar", teilte der Verein am Montag mit.

Zwar sind es bis Freitag noch einige Tage, aber: "Aufgrund der aktuellen Wetterprognose sowie des derzeit schneebedeckten Platzes und des gefrorenen Bodens im Stadion der Leipziger ist davon auszugehen, dass sich die Platzverhältnisse in den kommenden Tagen nicht so weit verbessern, dass ein Spiel am Freitag stattfinden kann", so der CFC.

Aus diesem Grund habe der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) gemeinsam mit den Verantwortlichen der BSG Chemie Leipzig und des Chemnitzer FC das geplante Spiel frühzeitig abgesagt, um die Fans frühzeitig vorzubereiten.

"Insbesondere für die Fans beider Vereine, aber auch für alle weiteren am Spiel Beteiligten, bringt die Absage mit fünf Tagen Vorlauf Klarheit und Planungssicherheit", sagt CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder.