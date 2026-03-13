Das sagt CFC-Trainer Duda zur Gegentor-Flut nach Standards

Chemnitz - "Am Samstag gegen die konterstärkste Mannschaft der Liga müssen wir sofort besser sein", betonte CFC -Trainer Benjamin Duda (37) am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz mit Blick auf den kommenden Gegner Rot-Weiß Erfurt und die Gegentor-Flut in den vergangenen beiden Begegnungen der Himmelblauen.

Mit dem 1:0 durch Niclas Stierlin (26, M.) begann die Standardschwäche des CFC in Halle. © imago/Eckehard Schulz

Gegen Chemie Leipzig (1:2) und beim Halleschen FC (1:3) schlug es fünfmal im Kasten ein. In den ersten beiden Spielen des neuen Jahres (1:0 in Magdeburg, 3:0 gegen Lok Leipzig) stand hinten die Null. Gegen Babelsberg feierte der CFC einen beeindruckenden 5:1-Heimsieg.

"Wir haben innerhalb von vier Tagen fünf Tore kassiert, aber nicht eins aus dem Spiel heraus. Drei Tore fallen nach Eckbällen. Wir bekommen einen Elfmeter gegen uns und ein Tor nach einem Einwurf. Das heißt: In beiden Spielen haben wir gar nicht so fatal verteidigt. Da haben wir wenig bis gar nichts zugelassen", ging Duda ins Detail.

Der Fußball-Lehrer weiß: "Gefühlt haben wir uns in Leipzig und Halle bisschen was von dem eingerissen, was wir uns in den ersten Monaten 2026 erarbeitet haben - aber mit der Tatsache, dass fünf Gegentore nicht aus dem Spiel heraus fielen.

Und da bin ich ganz schnell bei den Themen gedankliche Frische, Konzentrationsfähigkeit, Haltung, bei der persönlichen Einstellung jedes Einzelnen: Hier passiert nichts, weil ich dafür verantwortlich bin, in der Zuordnung, Zuteilung und Struktur den gegnerischen Standard zu verteidigen."