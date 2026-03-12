Hempel, Tänzer, Philipp: Schlägt beim CFC die Stunde der jungen Wilden?

Chemnitz - "Wir sind dieses Jahr auswärts einfach zu schwach, um realistisch um die vorderen Tabellenplätze mitkämpfen zu können", konstatierte CFC -Trainer Benjamin Duda (37) nach dem 1:3 beim Halleschen FC .

Noah Tänzer (19) bewies sich in der Schlussphase gegen Halle. © imago/Jan Hübner

Von zwölf Spielen gingen sieben verloren. Nur dreimal konnten die Himmelblauen in der Fremde Siege bejubeln.

Während beim HFC bereits nach 45 Minuten (0:3) die Messe gelesen war, gab die Duda-Elf drei Tage zuvor die Führung in den letzten Minuten aus der Hand und unterlag Kellerkind Chemie Leipzig mit 1:2.

Entsprechend erleichtert ist Duda, dass seine Mannschaft zwei Heimspiele vor der Brust hat. Im Stadion an der Gellertstraße erlebten die Fans in diesem Jahr gegen Lok Leipzig (3:0) und Babelsberg 03 (5:1) berauschende Fußballfeste.

Am Samstag kommt Rot-Weiß Erfurt, acht Tage später Carl Zeiss Jena nach Chemnitz - zwei Spitzenteams.

"Ich hoffe, dass die Zuschauer unabhängig von den letzten beiden Ergebnissen zahlreich ins Stadion kommen, uns als Verein unterstützen. Wir wollen mit breiter Brust aus diesen beiden Heimspielen gehen. Ein volles Stadion würde uns auch wirtschaftlich weiterhelfen. Wir legen jetzt den Grundstein für die neue Saison", betont CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder (34).