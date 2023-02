"Schnell, variabel, ballsicher!": CFC-Trainer Tiffert warnt vor Erfurter Offensive

Chemnitz - CFC-Trainer Christian Tiffert (41) bastelt an seiner Anfangsformation für das Spitzenspiel in Erfurt am Samstag! Mit Robert Zickert (32, 5. Gelbe) und Niclas Walther (20, Rotsperre/das Strafmaß wurde noch nicht verkündet) fehlen im Duell mit dem Tabellenführer zwei Stützen in der Abwehrreihe.