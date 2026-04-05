Wechselt nach Jonas Marx der nächste Torjäger vom FC Eilenburg zum CFC?
Chemnitz - Angelt sich der Chemnitzer FC im Sommer den nächsten torgefährlichen Spieler vom FC Eilenburg? Vor einem Jahr verpflichteten die Himmelblauen Jonas Marx (21).
Der Mittelstürmer hatte sich mit elf Toren in 29 Spielen für den FCE in die Notizblöcke zahlreicher Regionalliga-Trainer geschossen. Der CFC machte das Rennen.
Marx hatte im vorletzten Punktspiel für Eilenburg beim 2:2 gegen Chemnitz das frühe 1:0 erzielt. Am Gründonnerstag trennten sich beide Vereine 1:1 (1:1). In der 35. Minute versenkte Marcus Niemitz (25) die Kugel mit seinem starken linken Fuß im Kasten der Gäste. Ist er der nächste Eilenburger, der zu den Himmelblauen wechselt?
"Marcus Niemitz gefällt mir besonders gut", verriet CFC-Trainer Benjamin Duda (37) im Stadionheft des FCE.
Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde der Fußball-Lehrer auf diese Personalie angesprochen. Duda ließ sich nicht aus der Reserve locken.
Rennen um Marcus Niemitz eröffnet
"Eilenburg ist ein Standort, wo sehr familiär, sehr fleißig gearbeitet wird. Ich komme aus dem Amateurbereich, habe mehrere Jahre für Vereine in diesem Regal gearbeitet. Ich weiß, was dahintersteckt. Deshalb empfinde ich allergrößte Wertschätzung dafür, was hier geleistet wird", erklärte Duda.
Anschließend setzte er fort: "Mit Anton Rücker (25, er kam im Sommer 2024 zum CFC, d. R.) und Jonas Marx standen heute zwei ehemalige Eilenburger bei uns in der Startelf. Beide haben sich gut entwickelt. Sie sind aber auch noch mittendrin in ihrer Entwicklung. Natürlich bin ich froh, dass sie bei uns spielen. Ihr habt da großartige Vorarbeit geleistet." Duda schmunzelte und gab das Mikrofon wieder aus der Hand.
Zu Niemitz kein Wort. TAG24 hakte nach beim Chefcoach, ob der beste Torjäger des FCE (sechs Treffer) im Sommer zum CFC kommen wird. Duda: "Eilenburg macht dieses Thema mit der Fragerunde an die gegnerischen Trainer im Stadionheft selbst auf. Sie bieten einen interessanten Spielermarkt - für alle Regionalligisten." Das Rennen um Niemitz ist eröffnet.
Titelfoto: Picture Point/ Sven Sonntag