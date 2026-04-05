Wechselt nach Jonas Marx der nächste Torjäger vom FC Eilenburg zum CFC?

Chemnitz - Angelt sich der Chemnitzer FC im Sommer den nächsten torgefährlichen Spieler vom FC Eilenburg? Vor einem Jahr verpflichteten die Himmelblauen Jonas Marx (21).

Beim Spiel gegen den CFC traf Marcus Niemitz (25) zum 1:0 für Eilenburg. © Picture Point/ Sven Sonntag

Der Mittelstürmer hatte sich mit elf Toren in 29 Spielen für den FCE in die Notizblöcke zahlreicher Regionalliga-Trainer geschossen. Der CFC machte das Rennen.

Marx hatte im vorletzten Punktspiel für Eilenburg beim 2:2 gegen Chemnitz das frühe 1:0 erzielt. Am Gründonnerstag trennten sich beide Vereine 1:1 (1:1). In der 35. Minute versenkte Marcus Niemitz (25) die Kugel mit seinem starken linken Fuß im Kasten der Gäste. Ist er der nächste Eilenburger, der zu den Himmelblauen wechselt?

"Marcus Niemitz gefällt mir besonders gut", verriet CFC-Trainer Benjamin Duda (37) im Stadionheft des FCE.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde der Fußball-Lehrer auf diese Personalie angesprochen. Duda ließ sich nicht aus der Reserve locken.