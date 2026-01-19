So viele Zuschauer will der CFC zum Ost-Klassiker ins Stadion bekommen

Chemnitz - Das soll ein großes Spektakel werden: Am 15. Februar empfängt der Chemnitzer FC den Tabellenführer Lok Leipzig im Heim-Stadion. Das Ziel der Himmelblauen: 9066 Zuschauer ins Stadion zu bekommen.

9066 Zuschauer: Das ist das Ziel der Himmelblauen beim Spiel gegen Lok Leipzig. © Picture Point/Gabor Krieg

Doch warum genau 9066 Zuschauer? Wie kommt diese Zahl zustande? "Sie steht für unsere Geschichte: 66 für das Gründungsjahr 1966. 90 für die Umbenennung zum Chemnitzer FC im Jahr 1990", teilt der Verein mit.

Rückblick: Beim emotionalen 1:1 gegen Lok Leipzig vor rund acht Monaten kamen 8758 Fans auf die Fischerwiese. "Diese Energie. Dieses Gemeinschaftsgefühl. Diese Wucht. Daran wollen wir anknüpfen – und gemeinsam mit der gesamten himmelblauen Fußballfamilie noch einen Schritt weitergehen", heißt es vom CFC.

Das Spiel am 15. Februar gegen Lok Leipzig ist zugleich der sportliche Start in das Jubiläumsjahr der Himmelblauen - ein Spiel mit ganz besonderer Bedeutung für den Verein.



Aus diesem Grund läuft die CFC-Mannschaft an diesem Tag mit eigens angefertigten Sondertrikots mit Jubiläumslogo auf. Außerdem sind rund um das Spiel zahlreiche Aktionen geplant. Unter anderem wird die CFC-Legendenelf in der Halbzeitpause geehrt. Zudem soll es eine Autogrammstunde geben.