So viele Zuschauer will der CFC zum Ost-Klassiker ins Stadion bekommen
Chemnitz - Das soll ein großes Spektakel werden: Am 15. Februar empfängt der Chemnitzer FC den Tabellenführer Lok Leipzig im Heim-Stadion. Das Ziel der Himmelblauen: 9066 Zuschauer ins Stadion zu bekommen.
Doch warum genau 9066 Zuschauer? Wie kommt diese Zahl zustande? "Sie steht für unsere Geschichte: 66 für das Gründungsjahr 1966. 90 für die Umbenennung zum Chemnitzer FC im Jahr 1990", teilt der Verein mit.
Rückblick: Beim emotionalen 1:1 gegen Lok Leipzig vor rund acht Monaten kamen 8758 Fans auf die Fischerwiese. "Diese Energie. Dieses Gemeinschaftsgefühl. Diese Wucht. Daran wollen wir anknüpfen – und gemeinsam mit der gesamten himmelblauen Fußballfamilie noch einen Schritt weitergehen", heißt es vom CFC.
Das Spiel am 15. Februar gegen Lok Leipzig ist zugleich der sportliche Start in das Jubiläumsjahr der Himmelblauen - ein Spiel mit ganz besonderer Bedeutung für den Verein.
Aus diesem Grund läuft die CFC-Mannschaft an diesem Tag mit eigens angefertigten Sondertrikots mit Jubiläumslogo auf. Außerdem sind rund um das Spiel zahlreiche Aktionen geplant. Unter anderem wird die CFC-Legendenelf in der Halbzeitpause geehrt. Zudem soll es eine Autogrammstunde geben.
CFC-Geschäftsführer Haeder: "Jubiläums-Heimspiel steht für 60 Jahre Chemnitzer FC"
Auch CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder (34) freut sich auf das Match mit Lok Leipzig: "Dieses Jubiläums-Heimspiel steht für 60 Jahre Chemnitzer FC und unseren Zusammenhalt in der Gegenwart. Mit einer vollen Fischerwiese wollen wir den Ost-Klassiker zu einem besonderen Tag für unseren Verein und die gesamte Stadt machen."
Für die Himmelblauen ist klar: In der Restrückrunde wollen sie richtig angreifen. Dabei sind die Fans besonders wichtig.
"Gegen den Tabellenführer braucht es dafür nicht nur eine entschlossene Leistung auf dem Platz, sondern ein Stadion, das von der ersten Minute an da ist", so der Verein.
Los geht's am 15. Februar um 16 Uhr im eins-Stadion – An der Gellertstraße.
