Platzverweis, Bozic- Schock, späte Gegentore: CFC erlebt bitteren Abend in Leutzsch
Leipzig - Erste Niederlage im neuen Jahr und Bozic-Schock! Der Chemnitzer FC hat sein Nachholspiel am Mittwochabend bei der BSG Chemie Leipzig mit 1:2 (1:0) verloren. Beide Gegentore fielen in den Schlussminuten.
Für Top-Torjäger Dejan Bozic war die Partie nach 30 Minuten beendet. Der Mittelstürmer, der beim 5:1 gegen den SV Babelsberg 03 vier Tore geschossen hatte, bekam in der Anfangsphase einen Schlag aufs Sprunggelenk.
Bozic versuchte, weiterzuspielen. Ging nicht. In der 31. Minute wechselte Trainer Benjamin Duda seinen Torgaranten aus und schickte Jonas Marx - er hatte in der Hinrunde gegen Chemie das späte Siegtor erzielt - auf den Rasen.
Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste schon vorn. Maurizio Grimaldi schlug in der 10. Minute das runde Leder von der rechten Seite in den Strafraum. Julian Beil wollte vor CFC-Kapitän Tobias Müller klären und köpfte den Ball ins eigene Tor.
Die frühe Führung spielte den Himmelblauen in die Karten. Bei ihren vorangegangenen Siegen gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. (1:0), Spitzenreiter Lok Leipzig (3:0) und Babelsberg hatte die Duda-Elf lediglich ein Gegentor kassiert.
Die Hausherren drückten vor 4999 Zuschauern im ausverkauften und stimmungsgeladenen Alfred-Kunze-Sportpark auf den Ausgleich.
Größter Aufreger in den ersten 45 Minuten war die riskante Grätsche von Linksverteidiger Niclas Walther, der nach einer Flanke vor Janik Mäder klärte, dabei Ball und Gegenspieler traf. Für Schiedsrichter Marvin Tennes aus Rostock war das Einsteigen des Chemnitzers im grünen Bereich.
Tom Baumgart sieht in der zweiten Hälfte Gelb-Rot
Grimaldi hatte sieben Minuten nach dem Seitenwechsel das 2:0 auf den Fuß. Sein Volleyschuss strich knapp am Tor vorbei. In der 64. Minute ging der Ex-Chemnitzer Nils Lihsek im Strafraum zu Boden. Chemie forderte einen Strafstoß. Die Pfeife von Tennes blieb stumm.
Drei Minuten später stoppte Tom Baumgart einen Konter der Leipziger auf Kosten einer Verwarnung. Es war seine zweite und somit Gelb-Rot für den Routinier.
In Überzahl warfen die Leipziger alles nach vorn. Stanley Ratifo (80.) köpfte knapp übers Tor. Vier Minuten später zeigte Tennes doch noch auf den Elfmeterpunkt.
Ratifo trat an und traf unten rechts: 1:1. Und es kam noch schlimmer für das Duda-Team. Rudolf Sanin hielt aus 20 Metern einfach mal drauf. Der Ball schlug unten links ein (87.).
Der Tabellenvorletzte holte sich mit diesem Doppelschlag drei Punkte im Abstiegskampf!
