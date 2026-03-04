Platzverweis, Bozic- Schock, späte Gegentore: CFC erlebt bitteren Abend in Leutzsch

Leipzig - Erste Niederlage im neuen Jahr und Bozic-Schock! Der Chemnitzer FC hat sein Nachholspiel am Mittwochabend bei der BSG Chemie Leipzig mit 1:2 (1:0) verloren. Beide Gegentore fielen in den Schlussminuten.

Durch ein Eigentor von Chemie ging der CFC in der 10. Minute zunächst in Führung. © Roger Petzsche / PICTURE POINT

Für Top-Torjäger Dejan Bozic war die Partie nach 30 Minuten beendet. Der Mittelstürmer, der beim 5:1 gegen den SV Babelsberg 03 vier Tore geschossen hatte, bekam in der Anfangsphase einen Schlag aufs Sprunggelenk.

Bozic versuchte, weiterzuspielen. Ging nicht. In der 31. Minute wechselte Trainer Benjamin Duda seinen Torgaranten aus und schickte Jonas Marx - er hatte in der Hinrunde gegen Chemie das späte Siegtor erzielt - auf den Rasen.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste schon vorn. Maurizio Grimaldi schlug in der 10. Minute das runde Leder von der rechten Seite in den Strafraum. Julian Beil wollte vor CFC-Kapitän Tobias Müller klären und köpfte den Ball ins eigene Tor.

Die frühe Führung spielte den Himmelblauen in die Karten. Bei ihren vorangegangenen Siegen gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. (1:0), Spitzenreiter Lok Leipzig (3:0) und Babelsberg hatte die Duda-Elf lediglich ein Gegentor kassiert.

Die Hausherren drückten vor 4999 Zuschauern im ausverkauften und stimmungsgeladenen Alfred-Kunze-Sportpark auf den Ausgleich.

Größter Aufreger in den ersten 45 Minuten war die riskante Grätsche von Linksverteidiger Niclas Walther, der nach einer Flanke vor Janik Mäder klärte, dabei Ball und Gegenspieler traf. Für Schiedsrichter Marvin Tennes aus Rostock war das Einsteigen des Chemnitzers im grünen Bereich.