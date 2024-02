Sorgt Niclas Walther nach Comeback beim CFC für Feuer auf der linken Seite?

Endlich wieder am Ball: Niclas Walther (21) ist nach langer Verletzungspause zurück. © Picture Point/Roger Petzsche

In der Schlussviertelstunde schickte Trainer Christian Tiffert (41) den zweikampfstarken Linksverteidiger im Greifswalder Volksstadion auf den Rasen. Es war Walthers Comeback nach fast vier Monaten Verletzungspause!



"Diese Phase hat leider ziemlich lange gedauert. Ich bin glücklich, dass ich endlich wieder das tun kann, was mir am meisten Freude bereitet: Fußball zu spielen", betont Walther, der mit 21 Jahren schon 71 Spiele in der Regionalliga Nordost vorweisen kann.

Erstmals erwischte ihn in der Hinrunde eine schwerwiegende Verletzung. Am 8. Oktober beim 2:1-Auswärtssieg der Himmelblauen in Zwickau war Walther in der 75. Minute bei einem Laufduell umgeknickt, musste vom Platz.

Es folgte die bittere Diagnose: Anriss des vorderen Syndesmosebandes.