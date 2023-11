Startelf-Premiere für jungen CFC-Keeper Boldt: "Fehler sind menschlich!"

Der einzige Patzer unterlief Clemens Boldt (17) mit Ball am Fuß, ansonsten konnte der junge Torhüter ein gelungenes Startelfdebüt feiern. © Picture Point/Gabor Krieg

Rundum glücklich war der junge Keeper nach Spielende trotzdem nicht. Und das lag an jener Szene, die in der 27. Minute zur Berliner Führung geführt hatte. Statt den Ball ins Seitenaus zu klären, wollte Boldt das Spiel eröffnen und schlug den Ball direkt vor die Füße von Mustafa Abdullatif (19). Der sah den verwaisten Kasten und beförderte die Kugel aus 30 Metern ins Tor.

"Ich bin froh, dass wir am Ende klar gewonnen und ein sehr gutes Heimspiel abgeliefert haben und dass mir das Team so einen Rückhalt gegeben hat", meinte Boldt, der in der 14. Minute einen Schlenzer von Abdullatif aus dem Winkel gekratzt hatte.

Im September feierte Boldt in Oelsnitz im Landespokal seine Premiere im Profiteam des CFC. Beim 1:2 gegen Luckenwalde kam er zu seinem Regionalliga-Debüt. In dieser Partie wurde er zur Pause eingewechselt, nachdem Stanley Birke (18) verletzt rausmusste.

Gegen die Hertha-Bubis durfte der Youngster erstmals in der 4. Liga von Beginn an ran.