Ticket-Ansturm auf Kracher-Spiel CFC gegen Aue: So viele Karten wurden schon verkauft
Chemnitz - Mega-Ansturm auf die Tickets für das Sachsenpokal-Halbfinale! Am Mittwoch startete der Vorverkauf für das Duell des Chemnitzer FC gegen den FC Erzgebirge Aue. Schon jetzt sind rund 9000 Karten verkauft.
"Die aktuelle Entwicklung des Vorverkaufs ist wirklich beeindruckend. Wir wurden in den zurückliegenden Tagen förmlich überrannt und freuen uns über die große Resonanz unserer Fans", freut sich CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder (34).
Dabei läuft aktuell die erste von drei Verkaufsphasen. Derzeit dürfen nur Mitglieder, Dauerkarteninhaber, Sponsoren und Fanclubs Karten erwerben.
Die zweite Verkaufsphase startet am Samstag ab 10 Uhr. Dann können sich alle Fans Karten für das Sachsenpokal-Halbfinale kaufen - allerdings nur als Kombiticket.
"Die Kombitickets beinhalten neben dem Pokalticket auch das Heimspiel gegen Hertha BSC II sowie optional die Partie am 26. April gegen den ZFC Meuselwitz. Eine Ticketbegrenzung besteht in dieser Phase nicht", teilt der Verein mit.
Die übrigen Tickets - sollten noch welche verfügbar sein - werden ab dem 16. April verkauft. Dann tatsächlich nur für das Pokalspiel und limitiert. Maximal können vier Tickets pro Bestellung erworben werden.
CFC-Geschäftsführer Haeder: "Wollen vor ausverkaufter Kulisse spielen"
"Unser Ziel ist klar: Wir wollen am 22. April vor einer ausverkauften Kulisse spielen", sagt CFC-Geschäftsführer Haeder. Mit den aktuell 9000 verkauften Tickets (Stand: Freitag, 18 Uhr) sind die Himmelblauen auf einen guten Weg.
Und auch im Gästeblock rechnet der CFC mit einer hohen Auslastung. Für die Aue-Fans stehen insgesamt 2000 Tickets zur Verfügung. Der Vorverkauf dafür startet am kommenden Dienstag über den FCE.
Das Kracher-Spiel startet am 22. April 20.30 Uhr im eins-Stadion – An der Gellertstraße. Der Gewinner zieht ins Sachsenpokal-Finale ein und muss gegen den FSV Zwickau oder Landesligist BSG Stahl Riesa ran.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag, Picture Point/Sven Sonntag