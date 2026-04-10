Ticket-Ansturm auf Kracher-Spiel CFC gegen Aue: So viele Karten wurden schon verkauft

Chemnitz - Mega-Ansturm auf die Tickets für das Sachsenpokal-Halbfinale! Am Mittwoch startete der Vorverkauf für das Duell des Chemnitzer FC gegen den FC Erzgebirge Aue . Schon jetzt sind rund 9000 Karten verkauft.

Am 22. April trifft der Chemnitzer FC im Sachsenpokal-Halbfinale auf den FC Erzgebirge Aue. Das Stadion wird wohl rappelvoll. © picture point/Sven Sonntag

"Die aktuelle Entwicklung des Vorverkaufs ist wirklich beeindruckend. Wir wurden in den zurückliegenden Tagen förmlich überrannt und freuen uns über die große Resonanz unserer Fans", freut sich CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder (34).

Dabei läuft aktuell die erste von drei Verkaufsphasen. Derzeit dürfen nur Mitglieder, Dauerkarteninhaber, Sponsoren und Fanclubs Karten erwerben.



Die zweite Verkaufsphase startet am Samstag ab 10 Uhr. Dann können sich alle Fans Karten für das Sachsenpokal-Halbfinale kaufen - allerdings nur als Kombiticket.

"Die Kombitickets beinhalten neben dem Pokalticket auch das Heimspiel gegen Hertha BSC II sowie optional die Partie am 26. April gegen den ZFC Meuselwitz. Eine Ticketbegrenzung besteht in dieser Phase nicht", teilt der Verein mit.

Die übrigen Tickets - sollten noch welche verfügbar sein - werden ab dem 16. April verkauft. Dann tatsächlich nur für das Pokalspiel und limitiert. Maximal können vier Tickets pro Bestellung erworben werden.