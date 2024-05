Trainingsstart am 17. Juni: CFC viel in der Region unterwegs

CFC-Kapitän Tobias Müller (30) und seine Himmelblauen starten am 17. Juni in die Saisonvorbereitung. © picture point/Sven Sonntag

Bereits in den beiden Tagen zuvor wird sich die Mannschaft verschiedenen Tests unterziehen. "Da wollen wir das Thema Leistungsdiagnostik angehen. Das geschieht in Asprache mit unserem Athletiktrainer. Wir wollen nicht kontrollieren, ob die Spieler im Urlaub etwas gemacht haben, sondern wissen, an welchen Themen wir in der Vorbereitung gezielt, vielleicht auch in Gruppen arbeiten können", verrät Tiffert.

Am 17. Juni, 14 Uhr, rollt im Sportforum dann erstmals der Ball. Ein Trainingslager ist nicht geplant, aber insgesamt neun Testspiele. Dabei präsentieren sich die Chemnitzer wie im Vorjahr vermehrt auf den Plätzen in der Region.

Los geht es am 19. Juni, 19 Uhr, bei der SG Neukirchen/E. Zwei Tage später laufen Kapitän Tobias Müller & Co. beim Mühlauer FV auf. Vor dem Punktspielstart am letzten Juli-Wochenende sind zwei Spiele geplant.