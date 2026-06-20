Trotz Vertragsverlängerung: Innenverteidiger Julius Bochmann verlässt den CFC

Chemnitz - Innenverteidiger Julius Bochmann verlässt den Chemnitzer FC ! Jedoch nur für die kommende Saison. Die Himmelblauen verleihen den 21-Jährigen nach Nordrhein-Westfalen .

Vor einem Jahr kam Innenverteidiger Julius Bochmann (21) zum CFC. © Haertelpress

WIe der Verein am Samstag mitteilte, wird Bochmann in der Saison 2026/2027 für den SC Wiedenbrück in der Regionalliga West auflaufen und dort weitere Spielpraxis sammeln.

"Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass Julius das Potenzial besitzt, uns perspektivisch zu verstärken. Er hat seine Qualitäten bereits mehrfach unter Beweis gestellt und wichtige Erfahrungen im Männerbereich gesammelt", schwärmt Sportdirektor Chris Löwe von dem 21-Jährigen.

Das Karriereende von Robert Zickert sorgte jedoch auch für den Wegfall eines erfahrenden Führerspielers, der Bochmann in der vergangenen Saison hätte begleiten und in seiner Entwicklung unterstützen sollen.

"Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, dass ein Jahr mit möglichst vielen Einsatzminuten in einer starken Regionalliga der richtige Schritt für seine Entwicklung ist", erklärt Löwe weiter.

Man freue sich aber auf seine Rückkehr zum CFC im Sommer 2027.