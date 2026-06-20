Trotz Vertragsverlängerung: Innenverteidiger Julius Bochmann verlässt den CFC
Chemnitz - Innenverteidiger Julius Bochmann verlässt den Chemnitzer FC! Jedoch nur für die kommende Saison. Die Himmelblauen verleihen den 21-Jährigen nach Nordrhein-Westfalen.
WIe der Verein am Samstag mitteilte, wird Bochmann in der Saison 2026/2027 für den SC Wiedenbrück in der Regionalliga West auflaufen und dort weitere Spielpraxis sammeln.
"Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass Julius das Potenzial besitzt, uns perspektivisch zu verstärken. Er hat seine Qualitäten bereits mehrfach unter Beweis gestellt und wichtige Erfahrungen im Männerbereich gesammelt", schwärmt Sportdirektor Chris Löwe von dem 21-Jährigen.
Das Karriereende von Robert Zickert sorgte jedoch auch für den Wegfall eines erfahrenden Führerspielers, der Bochmann in der vergangenen Saison hätte begleiten und in seiner Entwicklung unterstützen sollen.
"Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, dass ein Jahr mit möglichst vielen Einsatzminuten in einer starken Regionalliga der richtige Schritt für seine Entwicklung ist", erklärt Löwe weiter.
Man freue sich aber auf seine Rückkehr zum CFC im Sommer 2027.
Neue Herausforderungen in Nordrhein-Westfalen
Seitdem der Innenverteidiger im Sommer 2025 vom österreichischen Klub Kapfenberger SV an die Gellertstraße gewechselt ist, absolvierte er 25 Partien in der Regionalliga Nordost sowie drei Einsätze im Sachsenpokal.
Doch hinter dem jungen Fußballtalent liegen bereits verschiedene Stationen. So absolvierte er bereits in Chemnitz einen großen Teil seiner fußballerischen Ausbildung. Anschließend führte ihn sein Weg über die Nachwuchsabteilungen der der SpVgg Greuther Fürth und des SC Verl in den Männerbereich.
Nun wartet auf den Defensivspieler mit dem SC Wiedenbrück eine neue Herausforderung. Immerhin belegte der SC in der vergangenen Saison nur den 15. Tabellenplatz der Regionalliga West und konnte sich nur dank dem Zwangsabstieg der U23-Mannschaft der Fortuna Düsseldorf in die Oberliga den Verbleib in der Regionalliga sichern.
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg