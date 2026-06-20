20.06.2026 10:00 Trikot-Nummer 13 wie einst Michael Ballack: Wird dieser Youngster der neue Star des CFC?

Amadeus Zamora Gonzalez feierte am Freitagabend in Auerbach/V. den perfekten Einstand beim CFC.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Wird er der neue Shooting-Star beim Chemnitzer FC? Amadeus Zamora Gonzalez (19) unterschrieb am Mittwoch kurz vor dem Trainingsauftakt der Himmelblauen seinen ersten Profivertrag. Am Freitagabend in Auerbach/V. feierte er den perfekten Einstand im Team von Trainer Benjamin Duda (38).

CFC-Angreifer Maurizio Grimaldi (23), der in den letzten Spielen der vergangenen Saison verletzt fehlte, ist fit und wieder dabei. © Marcus Hengst Beim 4:1-Testspielsieg des Fußball-Regionalligisten gegen die gastgebende Vogtland-Auswahl schnürte Zamora in der zweiten Halbzeit einen Doppelpack. Erfreulich: Auch zwei andere Youngster trafen. Neuzugang Ken Tchouangue (21) sorgte mit seinem Flachschuss von der Strafraumgrenze für die 1:0-Führung. Heinz Kühnreich (17) aus der U19 erzielte das zwischenzeitliche 3:1. Der Mann des Abends war Zamora. Der 1,75 Meter große Mittelfeldspieler gehört seit viereinhalb Jahren dem CFC-Nachwuchsleistungszentrum an. In der abgelaufenen Saison war er einer der Führungsspieler und Vize-Kapitän der U19-Junioren. Mit seinen Leistungen spielte sich der gebürtige Bautzener nicht nur in den Fokus von CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37). Er wurde auch Nationalspieler für Nicaragua, dem Heimatland seines Vaters. Kurz vor der momentan laufenden FIFA-Weltmeisterschaft wurde Zamora erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert. Er kam in zwei Testspielen gegen WM-Teilnehmer zum Einsatz. Chemnitzer FC Mehr als 1200 Fans zum öffentlichen Training: CFC startet mit viel Euphorie und Energie "Amadeus hat in der vergangenen Saison nicht nur starke Leistungen für unsere erfolgreiche U19 gezeigt, sondern sich auch immer wieder in Trainingseinheiten und Testspielen bei den Profis empfohlen. Wir sehen bei ihm noch viel Entwicklungspotenzial. Auch seine jüngsten Einsätze für Nicaragua unterstreichen, welches Potenzial in ihm steckt. Wir wollen ihn auf seinem Weg weiter fördern", betont Sportdirektor Löwe.

Amadeus Zamora Gonzalez schloss sich 2022 dem CFC an