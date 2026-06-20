Trikot-Nummer 13 wie einst Michael Ballack: Wird dieser Youngster der neue Star des CFC?
Chemnitz - Wird er der neue Shooting-Star beim Chemnitzer FC? Amadeus Zamora Gonzalez (19) unterschrieb am Mittwoch kurz vor dem Trainingsauftakt der Himmelblauen seinen ersten Profivertrag. Am Freitagabend in Auerbach/V. feierte er den perfekten Einstand im Team von Trainer Benjamin Duda (38).
Beim 4:1-Testspielsieg des Fußball-Regionalligisten gegen die gastgebende Vogtland-Auswahl schnürte Zamora in der zweiten Halbzeit einen Doppelpack. Erfreulich: Auch zwei andere Youngster trafen. Neuzugang Ken Tchouangue (21) sorgte mit seinem Flachschuss von der Strafraumgrenze für die 1:0-Führung. Heinz Kühnreich (17) aus der U19 erzielte das zwischenzeitliche 3:1.
Der Mann des Abends war Zamora. Der 1,75 Meter große Mittelfeldspieler gehört seit viereinhalb Jahren dem CFC-Nachwuchsleistungszentrum an. In der abgelaufenen Saison war er einer der Führungsspieler und Vize-Kapitän der U19-Junioren.
Mit seinen Leistungen spielte sich der gebürtige Bautzener nicht nur in den Fokus von CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37). Er wurde auch Nationalspieler für Nicaragua, dem Heimatland seines Vaters. Kurz vor der momentan laufenden FIFA-Weltmeisterschaft wurde Zamora erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert. Er kam in zwei Testspielen gegen WM-Teilnehmer zum Einsatz.
"Amadeus hat in der vergangenen Saison nicht nur starke Leistungen für unsere erfolgreiche U19 gezeigt, sondern sich auch immer wieder in Trainingseinheiten und Testspielen bei den Profis empfohlen. Wir sehen bei ihm noch viel Entwicklungspotenzial. Auch seine jüngsten Einsätze für Nicaragua unterstreichen, welches Potenzial in ihm steckt. Wir wollen ihn auf seinem Weg weiter fördern", betont Sportdirektor Löwe.
Amadeus Zamora Gonzalez schloss sich 2022 dem CFC an
Zamora wurde am 19. März 2007 in Bautzen geboren. Seine ersten fußballerischen Schritte machte er beim SV Traktor Malschwitz. Anschließend wechselte er zum FSV Budissa Bautzen, bevor er sich im Januar 2022 dem CFC anschloss.
Nach mehreren erfolgreichen Jahren auf dem CFC-Campus krönte er seine letzte U19-Saison mit dem Gewinn des Sachsenpokals. Im Finale gegen Dynamo Dresden gehörte Zamora zu den Leistungsträgern. Wenige Wochen später folgte die nächste besondere Auszeichnung: die Nominierung für die A-Nationalmannschaft Nicaraguas.
Am 29. Mai 2026 feierte er gegen WM-Teilnehmer Südafrika sein Auswahl-Debüt. In den Testspielen gegen Südafrika und Paraguay sammelte er insgesamt 54 Einsatzminuten auf internationalem Niveau.
In den vergangenen Tagen überschlugen sich die Ereignisse. Zamora: "Es ging alles sehr schnell. Wenige Tage vor dem Testspiel gegen Paraguay gab es die ersten Gespräche über einen Profivertrag. Für mich war sofort klar, dass ich diese Chance nutzen möchte. Ich freue mich auf die Atmosphäre im Stadion, auf das Umfeld und die Energie, die dieser Traditionsverein ausstrahlt."
Wie einst Michael Ballack trägt Zamora beim CFC die Trikot-Nummer 13. "Mir ist bewusst, dass ich mir meine Einsatzzeiten hart erarbeiten muss, aber genau diese Herausforderung reizt mich. Ich möchte mich täglich weiterentwickeln, der Mannschaft helfen und mich gleichzeitig für weitere Einsätze in der Nationalmannschaft empfehlen", erklärt der Doppel-Torschütze von Auerbach.
Titelfoto: Marcus Hengst