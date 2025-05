29.05.2025 14:38 1.457 Unfall mit CFC-Mannschaftsbus: Pokalfinal-Spiel gegen RB Leipzig wird später angepfiffen

In Döbeln kam es am Donnerstag zu einem Unfall, in den der CFC-Mannschaftsbus verwickelt war. Die U19-Mannschaft war auf dem Weg nach Torgau zum Pokalfinale.

Von Claudia Ziems

Döbeln - In Döbeln kam es am Donnerstagmittag zu einem Unfall, in den der CFC-Mannschaftsbus verwickelt war. Alles in Kürze CFC-Mannschaftsbus verwickelt in Unfall in Döbeln

66-jährige Frau leicht verletzt

Businsassen unverletzt, Bus kann weiterfahren

U19-Mannschaft war auf dem Weg zum Pokalfinale

Anpfiff gegen RB Leipzig verschoben auf 14:45 Uhr Mehr anzeigen Die Fahrerin (66) des Skoda wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. © EHL Media/Justin Kurowski Auf der B169/Gärtitzstraße fuhr der Bus gegen 11.30 Uhr auf einen Skoda (Fahrerin: 66) auf. Das bestätigte die Polizei gegenüber TAG24. Die 66-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wie CFC-Sprecher Yannic Gillmeister gegenüber TAG24 mitteilte, geht es allen Businsassen gut. Chemnitzer FC CFC: Reutter und Schiebold bleiben in der 4. Liga Der Bus konnte nach dem Crash weiterfahren, die U19-Mannschaft der Himmelblauen war gerade auf dem Weg zum Pokalfinale in Torgau. Auf der B169 kam es am Mittag zu einem Unfall mit dem CFC-Mannschaftsbus. © EHL Media/Justin Kurowski Ursprünglich sollte das Spiel gegen die U19-Mannschaft von RB Leipzig um 14 Uhr angepfiffen werden, der Anpfiff wurde laut Gillmeister auf 14.45 Uhr verschoben.

Titelfoto: EHL Media/Justin Kurowski