"Unvergesslich, ein Traum, Sahne-Auftritt!": CFC-Fans feiern das große Jubiläumsspiel

Chemnitz - Über 10.000 Zuschauer im Stadion (Saisonrekord!), die Ehrung der Legenden-Elf, eine beeindruckende Choreografie und anschließend ein überzeugender 3:0-Sieg des Chemnitzer FC gegen Nordost-Meister und Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig - das erste Heimspiel des Jahres werden die Fans der Himmelblauen lange in Erinnerung behalten.

Die Fans feierten den CFC unter anderem mit Tausenden metallic-farbenen Fahnen. © Harry Härtel/Haertelpress

Die aktive Fanszene des CFC hatte über Monate hinweg alles akribisch vorbereitet. Am Ende stand eine kollektive Choreo (ohne Pyrotechnik!) - getragen von fast 4000 Zuschauern in der Südkurve. Tausende metallic-farbene Schwenkfahnen in Gold, Silber und Himmelblau legten sich über die gesamte Fankurve. Davor spannte sich das gewaltige Spruchband: "Gemeinsam durch die Generationen – 60 Jahre voller Traditionen."

CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder genoss trotz des enormen Arbeitspensums den Sonntagnachmittag: "Dieser 15. Februar war ein Tag, der gezeigt hat, was unseren Verein ausmacht und welche Kraft in unserem Verein, in der Stadt und in der gesamten Region steckt. Unsere Fans mit einer überragenden Choreografie, mehr als 10.000 Zuschauer im Stadion, unsere Legenden auf dem Rasen und unsere Mannschaft, die mit Leidenschaft und Willen aufgetreten ist - all das hat sich zu einem großen Ganzen gefügt."

Auch in den sozialen Netzwerken wurde schnell deutlich, wie sehr dieser Jubiläumstag die Menschen bewegt hat. CFC-Fans kommentierten zahlreich unter den Beiträgen des Vereins und sprachen von einem "unvergesslichen Abend", einem "Traum von einem Spiel" und einem "würdevollen 60-Jährigen".