CFC feiert rauschende Party mit seinen Fans: "Der FCK ist wieder da!"

Chemnitz - "Der FCK ist wieder da", schallte es am frühen Sonntagabend durch das Chemnitzer Stadion an der Gellertstraße. Die Fans auf der Südtribüne waren berauscht vom Auftritt ihres CFC , der mit seinem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Meister und Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig die Rückrunde in der Regionalliga Nordost wieder spannend macht.

Vor dem Spiel präsentierten die CFC-Anhänger eine besondere Choreographie zum Jubiläumsspiel. © picture point/Sven Sonntag

"Es war ein Tag wie gemalt", sagte Kapitän Tobias Müller (32), der mit seinem Traumtor in der 62. Minute die Führung erzielte. Dass die Gäste aus der Messestadt anschließend völlig von der Rolle waren, ahnte zu diesem Zeitpunkt keiner der über 10.000 Zuschauer, die zum Jubiläumsspiel "60 Jahre FCK/CFC" gekommen waren.

"Wir haben die Energie von den Rängen aufgenommen und in 15 Minuten drei Tore geschossen. Ein rundum gelungener Tag, der im Zeichen unserer Fans stehen sollte", freute sich Trainer Benjamin Duda.

Für das 2:0 sorgte Top-Torjäger Dejan Bozic (33), der zum sechsten Mal in dieser Saison sicher einen Strafstoß verwandelte. Den Endstand markierte wenige Sekunden nach seiner Einwechslung Artur Mergel. Der hatte in einem Punktspiel zuletzt am 28. September 2024 (1:1 in Greifswald) getroffen.

"Ein großartiger Geburtstag. Wir wollten auf der Tanzfläche des Rasens eine gute Party steigen lassen. Das ist meinen Jungs hervorragend gelungen. Ich bin stolz auf diese Leistung. Genauso bin ich dankbar, dass wir unseren Fans dieses Geschenk mitgeben konnten", betonte Duda: "Man sieht, was mit dieser Power und Strahlkraft alles möglich ist."