28.05.2026 06:21 Verfügbarkeit und Konstanz: Darauf legt der CFC bei den Neuen großen Wert

Der Chemnitzer FC hat bereits mehrere Neuzugänge präsentiert. Bei den Spielern ist den Himmelblauen Verfügbarkeit und Konstanz besonders wichtig.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Der Kader des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC nimmt immer mehr Gestalt an. Insgesamt 18 Spieler stehen für die kommende Saison unter Vertrag.

CFC-Coach Duda: "Brauchen Spieler, die beständig und verfügbar sind"