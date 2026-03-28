"Verheerendes Signal": Bei diesem Thema redet sich CFC-Trainer Duda in Rage

Chemnitz - Die Tagung der Arbeitsgruppe "Regionalliga-Reform" am Mittwoch auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main sorgte für den Aufreger der Woche.

Über 70 Vereine bekennen sich zum Kompass-Modell. Auch die CFC-Fans. Für sie steht fest: Alle Meister müssen aufsteigen! © picture point/Sven Sonntag

Die Initiative "Aufstiegsreform 2025", die mittlerweile von 70 Vereinen bundesweit getragen wird, positionierte sich klar: Sie unterstützt geschlossen das Kompass-Modell.

Demgegenüber steht das Regionen-Modell - ein seit Jahren diskutierter Ansatz, der im Kern auf eine Zerschlagung der Regionalligen Nordost, Nord und Bayern hinauslaufen würde. Damit würde ausgerechnet mit der Nordost-Staffel die zuschauerstärkste 4. Liga auseinandergerissen.

Eine Einigung kam am Mittwoch nicht zustande. Sehr zum Ärger von CFC-Cheftrainer Benjamin Duda (37), der sich auf der Pressekonferenz am Freitag richtig in Rage redete.

"Ich finde das Signal verheerend. Das betreibt eine gesellschaftliche Spaltung von West und Ost, die es so ja eigentlich gar nicht mehr geben soll, kann, darf oder auch muss. Diese Spaltung, die ich in diesem Zwischenschritt einmal mehr wahrnehme, ist eine Katastrophe. Ich glaube, ich kann das am besten bewerten", schimpfte der im niedersächsischen Peine geborene Fußball-Lehrer.