Verletzungspech beim CFC: Robert Berger fällt aus

Chemnitz - Verletzungspech beim CFC : Mitten in der Saisonvorbereitung fällt Außenverteidiger Robert Berger (26) aus. Weitere Spieler sind angeschlagen.

CFC-Außenverteidiger Robert Berger (26) hat sich den Meniskus gerissen und muss operiert werden. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie der Chemnitzer FC am Samstag mitteilte, hat sich der 26-Jährige einen Riss des Meniskus im rechten Knie zugezogen und fällt nun voraussichtlich sechs Wochen lang aus. Berger soll schon in der kommenden Woche in Halle operiert werden.

"Darüber hinaus sind bei den Himmelblauen weitere Spieler angeschlagen und müssen aufgrund dessen aktuell pausieren. Mannschaftskapitän Tobias Müller laboriert an einer Prellung im rechten Knie. Stanley Keller ist aufgrund einer Prellung im Steißbein zur Trainingspause gezwungen. Beide Mittelfeldspieler fehlen dem CFC voraussichtlich sieben Tage", berichtet ein CFC-Sprecher.

Auch die beiden Neuzugänge Jan Koch (27) und Niclas Erlbeck (30) müssen wegen muskulärer Probleme kurzzeitig pausieren. Sie sollen aber in der kommenden Woche wieder in das Training einsteigen.

Auch Stephan Mensah (23) fällt krankheitsbedingt aus.