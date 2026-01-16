Verstärkung aus den eigenen Reihen: U19-Spieler wechselt ins CFC-Profiteam

Chemnitz - Der Chemnitzer FC verstärkt sich mit einem U19-Spieler aus den eigenen Reihen. Georg Hempel (18) wird künftig im Profiteam der Chemnitzer spielen.

Georg Hempel (18, r.) unterschrieb in der Türkei einen Profi-Vertrag. Sportdirektor Chris Löwe (36) freut sich auf den Nachwuchsspieler. © Chemnitzer FC

Wie der Verein am Freitag mitteilte, unterschrieb der 18-Jährige im Türkei-Camp einen ab Sommer 2026 gültigen Profi-Vertrag bis 2028. Damit gehört das CFC-Talent am Sommer fest zum Regionalliga-Kader der Himmelblauen.

Sportdirektor Chris Löwe (36) freut sich auf den Nachwuchsspieler, lobt vor allem seine Entwicklung: "Georg hat im Sommer die Chance bekommen, bei den Profis mitzutrainieren und sich für größere Aufgaben bei uns zu empfehlen. Das hat er sehr gut genutzt. Er ist ein junger Spieler mit einem ausgezeichneten Charakter, der ehrgeizig arbeitet und sich kontinuierlich weiterentwickeln will. Wir sehen bei ihm noch großes Entwicklungspotenzial."

Auch Georg Hempel sieht den Profivertrag als wichtigen nächsten Schritt: "Die Unterschrift unter meinem ersten Profivertrag ist für mich etwas ganz Besonderes. Als Chris Löwe auf mich zugekommen ist und mir gesagt hat, dass ihm meine Trainingsleistungen als U19-Spieler bei den Profis gefallen haben, war das für mich eine enorme Wertschätzung."



Dem 18-Jährigen wurde schnell klar, dass er den Weg mit den Himmelblauen unbedingt weitergehen möchte. "Die Mannschaft, der Trainer, die Bedingungen und der Verein insgesamt", sagt Hempel.