Vertrag in Chemnitz läuft Ende Juni aus: Stürmt CFC-Torjäger Dejan Bozic zum FSV Zwickau?
Chemnitz/Zwickau - Bei den Schwänen ist ein neuer Stürmer im Anflug! "Er ist unser Wunschspieler. Die Gespräche waren sehr ordentlich. Ich bin guten Mutes", betont der Sportdirektor vom Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau, Robin Lenk (42).
Wer auf der Wunschliste von ihm und Cheftrainer Rico Schmitt (57) ganz oben steht, verrät der 42-Jährige nicht. Denn: "Zu 100 Prozent sicher sind wir erst, wenn er bei uns unterschrieben hat."
Einen Angreifer kann Lenk ausschließen: Dejan Bozic (33) vom Liga-Rivalen Chemnitzer FC. Die Quote des Mittelstürmers in den vergangenen drei Jahren war top.
67-mal lief Bozic in der Regionalliga Nordost für die Himmelblauen auf. Er erzielte 36 Tore. Der CFC wollte mit Bozic weiter zusammenarbeiten. Beide Seiten konnten sich bei den Vertragsgesprächen nicht einig werden.
"Als Sportdirektor ist es meine Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen, wenn so ein Stürmer auf den Markt kommt", erklärt Lenk. Zumal Bozic schon einmal unter Trainer Schmitt spielte: im Frühjahr 2021 beim Drittligisten SV Meppen.
Doch die Zeiten, als bei den Westsachsen Luftschlösser gebaut wurden, sind vorbei. Auch wenn in der neuen Saison der direkte Aufstieg in die 3. Liga winkt - der FSV gibt nur das Geld aus, was zur Verfügung steht.
FSV-Sportdirektor Lenk: Dejan Bozic zu teuer für die Schwäne
Lenk zu TAG24: "Dejan ist ein sehr teurer Spieler. Er würde nicht in unser Gehaltsgefüge reinpassen. Wir verlassen nicht unsere Basis. Das wäre auch unfair den Jungs gegenüber, die vor zwei Jahren 60 und in der vergangenen Saison 64 Punkte erkämpft haben."
Der Großteil der Mannschaft wird am Montag wieder in Zwickau eintreffen. Dann startet die Vorbereitung beim FSV - zunächst mit organisatorischen Dingen und diversen Leistungstests für alle Spieler.
Aktuell stehen drei Torhüter und 20 Feldspieler unter Vertrag. Zwei Mann hat Lenk neu verpflichtet: Außenverteidiger Ben-Luca Moritz vom Rot-Weiß Erfurt und Stürmer Philipp Harant vom FSV Schöningen.
Erstmals gegen den Ball treten die Zwickauer am Mittwoch. Um 18 Uhr startet Schmitt mit Mannschaft in der GGZ-Arena mit einem öffentlichen Training in die Vorbereitung. Bereits um 17 Uhr startet am Legendeneck der Dauerkartenvorverkauf.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag (2)