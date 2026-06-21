Vertrag in Chemnitz läuft Ende Juni aus: Stürmt CFC-Torjäger Dejan Bozic zum FSV Zwickau?

Chemnitz/Zwickau - Bei den Schwänen ist ein neuer Stürmer im Anflug! "Er ist unser Wunschspieler. Die Gespräche waren sehr ordentlich. Ich bin guten Mutes", betont der Sportdirektor vom Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau , Robin Lenk (42).

CFC-Spieler Dejan Bozic (33) wechselt nicht zum FSV Zwickau. © picture point/Sven Sonntag

Wer auf der Wunschliste von ihm und Cheftrainer Rico Schmitt (57) ganz oben steht, verrät der 42-Jährige nicht. Denn: "Zu 100 Prozent sicher sind wir erst, wenn er bei uns unterschrieben hat."

Einen Angreifer kann Lenk ausschließen: Dejan Bozic (33) vom Liga-Rivalen Chemnitzer FC. Die Quote des Mittelstürmers in den vergangenen drei Jahren war top.

67-mal lief Bozic in der Regionalliga Nordost für die Himmelblauen auf. Er erzielte 36 Tore. Der CFC wollte mit Bozic weiter zusammenarbeiten. Beide Seiten konnten sich bei den Vertragsgesprächen nicht einig werden.

"Als Sportdirektor ist es meine Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen, wenn so ein Stürmer auf den Markt kommt", erklärt Lenk. Zumal Bozic schon einmal unter Trainer Schmitt spielte: im Frühjahr 2021 beim Drittligisten SV Meppen.

Doch die Zeiten, als bei den Westsachsen Luftschlösser gebaut wurden, sind vorbei. Auch wenn in der neuen Saison der direkte Aufstieg in die 3. Liga winkt - der FSV gibt nur das Geld aus, was zur Verfügung steht.