Vor Duell mit Ex-Verein Cottbus: CFC-Spieler Berger kämpft und rennt wie zu besten Zeiten!

"Robert war verletzt, musste sich herankämpfen, war wieder verletzt, ist reingeworfen worden, obwohl er nicht fit war. Ging damals leider nicht anders, weil kein anderer mehr einsatzfähig war", erinnert sich Tiffert an die Monate mit den zahlreichen Ausfällen von verletzten oder gesperrten Spielern.

Mit dem Punktspielstart ins neue Jahr ist Berger fit und beackert die rechte Außenbahn wie zu besten Zeiten. "Ihm haben die freien Tage über den Jahreswechsel gutgetan. Die Vorbereitung im Januar hat Robert genutzt, um eine Basis zu schaffen. Diese Vielzahl an Trainingseinheiten, die daraus resultierende Fitness, kann man jetzt deutlich erkennen. Das betrifft nicht nur Robert, sondern alle Spieler", lobt Tiffert.

In der Hinrunde spielte Berger fünfmal. In der englischen Woche stand er in allen drei Partien in der Startelf.

"Es macht Spaß. Dafür haben wir in der Winterpause sehr, sehr viel getan, auch mit einem Fitnesstrainer. Das sind nicht immer die schönsten Einheiten, aber die braucht man", betont der Routinier.