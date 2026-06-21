Vorm Start nach Österreich ins CFC-Camp: Dieser Neuzugang kündigt einige Streiche an!

Chemnitz - Perfekter Auftakt für CFC -Neuzugang Ken Tchouangue (21). Im ersten Testspiel für die Chemnitzer sorgte der Linksverteidiger mit seinem Flachschuss für das erste Tor der himmelblauen Saisonvorbereitung. Am Ende siegte der Fußball-Regionalligist in Auerbach bei der gastgebenden Vogtland-Auswahl standesgemäß 4:1 (1:0).

Neuzugang Ken Tchouangue (21, r.) zeichnete sich in seinem ersten Spiel für den CFC direkt als Torschütze aus. © Marcus Hengst

"Das freut mich natürlich. Erstes Spiel für den CFC und direkt ein Tor von mir", strahlte der Abwehrspieler mit den markanten Rastalocken.

Geboren ist Tchouangue in Düsseldorf, Partnerstadt von Chemnitz. Da verwundert es nicht, dass einer der ersten Wege in seiner neuen Wahlheimat zum Karl-Marx-Monument führte. "Den berühmten Kopf habe ich mir gleich am ersten Tag angeschaut", verriet der 21-Jährige, der sich schnell eingelebt hat: "Eine schöne, großräumige Stadt. Ich fühle mich hier wohl."

Wohl fühlt er sich auch in der neu formierten Chemnitzer Mannschaft mit insgesamt zehn externen Neuzugängen. "Alle sind sehr sympathisch, sehr offen. Es ist so, als würden wir uns alle schon länger kennen", berichtet Tchouangue.

Seine ersten Erfahrungen im Männerbereich sammelte er in der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Ende August 2023 kehrte er zu seinem Heimatverein Sportfreunde Baumberg zurück und spielte in der Oberliga Niederrhein.

Im Januar 2025 wagte Tchouangue den Schritt ins Ausland zum kosovarischen Erstligisten FC Feronikeli 74, bevor er sich 2025 dem Bremer SV anschloss. Für den Nord-Regionalligisten bestritt er 31 Saisonspiele, erzielte ein Tor und bereitete fünf Treffer vor.