Welche Konsequenzen gibt es nach dem CFC-Debakel?

Trainer Christian Tiffert (41) war von der Nicht-Leistung seiner Jungs, die auch in der 4. Liga unter Vollprofi-Bedingungen trainieren dürfen, ebenfalls maßlos enttäuscht: "Wir führen 2:0. Das kann man kaum glauben, wenn man das Endergebnis sieht!"

Mit diesem desolaten Auftritt hat die Mannschaft viel Kredit bei den Fans verspielt. In den sozialen Medien tauchten mehrere Hundert Kommentare unter dem Spielbericht der Chemnitzer auf. Nicht wenige Anhänger stellten die Charakterfrage.

Beim 2:7-Debakel in Erfurt fehlte der Angreifer ebenso wie Kapitän Tobias Müller (30). Es setzte die höchste Punktspiel-Pleite für den Klub seit 1957.

Geschäftsführer Uwe Hildebrand (r.) stellt sich demonstrativ hinters Trainerteam. © imago/HärtelPRESS

Das 2:7 schreit nach Konsequenzen. Die wird es vorerst nicht geben. "Nach einer 2:0-Führung so auseinanderzubrechen, ist nicht akzeptabel. Mit einer derartigen Einstellung wie in der zweiten Halbzeit kann man sich den eigenen Fans nicht verkaufen", erklärte Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

Er stärkte dem Chefcoach am gestrigen Montag demonstrativ den Rücken: "Wir stehen geschlossen hinter Christian Tiffert. Das Trainerteam steht nicht zur Diskussion. Doch von den Spielern erwarten wir eine Reaktion."



Das Tiffert-Team ist nicht zum ersten Mal in dieser Saison nach einer Führung auseinandergefallen. Am 2. Spieltag lagen die Chemnitzer in Rostock nach zwei Minuten vorn und wurden vom Aufsteiger mit einer 1:6-Klatsche vom Rasen geschickt.

"Ich muss mir ganz genau überlegen, was ich am nächsten Wochenende machen werde. Ich sage das mal etwas provokativ: Am liebsten würde ich eine komplett neue erste Elf aufstellen", betonte Tiffert.