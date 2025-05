Wer fiel bei den Himmelblauen besonders auf? Dauerbrenner, Torjäger, Rotsünder

Chemnitz - 50 Punkte, Platz sieben - nach schwachem Saisonstart und einem Trainerwechsel kam der CFC in die Spur. Aktuell ruht der Ball. TAG24 blickt noch einmal auf die vergangene Spielzeit zurück. Wer fiel bei den Himmelblauen besonders auf?

Torwart Daniel Adamczyk (22) stand an allen 34 Spieltagen zwischen den Pfosten. Dass er trotzdem "nur" auf 3002 Minuten Einsatzzeit kommt, lag am verletzungsbedingten Ausfall am 26. Spieltag beim 0:1 in Zehlendorf. Da musste der Keeper nach 32 Minuten ausgewechselt werden.

Leon Damer, der in der Saison 2023/34 zehnmal traf, war mit sieben Assists der Vorlagenkönig.

Er verpasste die komplette Hinrunde und wurde mit neun Toren in 16 Spielen trotzdem bester Torjäger in der Mannschaft von Trainer Benjamin Duda: Dejan Bozic (32). Der Mittelstürmer bereitete zudem zwei Treffer vor.

Er verpasste die komplette Hinrunde und wurde mit neun Toren bester Torjäger: Dejan Bozic (32). © Picture Point/Gabor Krieg

Kapitän Tobias Müller (31) flog gleich zweimal vom Platz: mit glatt Rot am 6. Spieltag beim 0:1 in Meuselwitz, dem letzten Spiel mit Trainer Christian Tiffert an der Seitenlinie.

Anfang Mai beim 1:1 gegen Lok Leipzig sah Müller in der ersten Halbzeit Gelb-Rot. Kurios: Außer in dieser Partie wurde Müller in der gesamten Saison nur einmal verwarnt.

Am häufigsten sündigte Angreifer Artur Mergel, der mit neun Gelben Karten knapp einer zweiten Spielsperre entkam.

Ihm folgten Damer und Anton Rücker mit jeweils acht Verwarnungen.