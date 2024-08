"Werden uns da rauskämpfen!": CFC-Torschütze Walther will in Meuselwitz die Negativserie stoppen

Torjubel: Gegen Babelsberg glich Niclas Walther zum 2:2 aus. © Picture Point/Gabor Krieg

Haben die Chemnitzer so früh in der Saison ihre erste handfeste Krise? "So würde ich das nicht nennen. Dass wir dreimal in Folge verloren haben, ist bitter. Da waren aber auch unglückliche Niederlagen dabei", sagt Walther, der beim 0:1 gegen Zwickau den entscheidenden Torschuss ins eigene Netz abgefälscht hatte.

"Wir haben fünf Spieltage absolviert. Da ist noch alles offen", betont der Linksfuß. Er will mit dem Team Freitagabend beim Schlusslicht Meuselwitz "punkten und Selbstvertrauen holen".

Dass sich die Mannschaft nach den Verletzungen von Eshele und Jan Koch (28) mittlerweile fast von selbst aufstellt, kommentierte Walther mit selbstbewussten Worten: "Das ist wie ein kleiner Fluch. Die Situation mit vielen Ausfällen hatten wir vor einem Jahr schon einmal. Wir können jetzt aber nicht rumheulen, sondern müssen weitermachen. Wir haben die Qualität, um uns da unten heraus zu kämpfen. Und das werden wir auch machen."

Die Chancen stehen gut. Denn mit Louis Malina (22) hat der CFC seit Mittwoch wieder einen Mittelstürmer im Kader. Trainer Tiffert hofft, dass bis zum Anpfiff in Meuselwitz die Spielberechtigung für den Neuzugang vom BFC Dynamo eintrifft.