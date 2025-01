Zehnmal ohne Gegentor: CFC-Schlussmann Adamczyk will Zu-Null-Serie weiterführen

Chemnitz - In der Liga ist er seit fünf Spieltagen ohne Gegentor. Und auch im ersten Test des neuen Jahres beim Oberligisten 1. FC Magdeburg II . (2:0) hielt CFC -Schlussmann Daniel Adamczyk (22) seinen Kasten sauber.

Lediglich in sieben von 17 Partien (und das insgesamt nur neunmal) musste er hinter sich greifen. Stolze zehn Spiele beendete Adamczyk ohne Gegentor.

In der zweiten Halbzeit, als beim Regionalligisten die jungen Wilden auf dem Platz standen, bekam der Keeper einiges zu tun und glänzte mit starken Reflexen.

Auch ein Beleg für seine gute Arbeit: Torwarttrainer Patrik Brencic (r.) freut sich mit Daniel Adamczyk über dessen starke Leistungen. © IMAGO/Köhn

Trotz starker Torhüterleistungen standen die Chemnitzer in der Hinrunde lange im Tabellenkeller. Schuld war die Flaute zwischen dem 3. und 7. Spieltag. Da gingen alle fünf Spiele verloren, viermal mit 0:1.

Adamczyk: "Ab einem bestimmten Zeitpunkt wussten wir: Wir verteidigen alles weg. Und vorn haben wir die Qualität. Da kann immer einer hereinfallen. So haben wir uns das Glück erarbeitet. Die Statistik ist schön. Wichtiger ist, dass wir unten raus sind und im Mittelfeld stehen."

Welches Ziel hat der beim 1. FC Köln ausgebildete Torhüter, wenn am ersten Februar-Wochenende die Punktspiele starten? "Die Leistungen aus den letzten Spielen im alten Jahr bestätigen, die Zu-Null-Serie so lange es geht aufrechtzuerhalten. Klar, es wird irgendwann ein Gegentor fallen. Dann wollen wir wenigstens weiter die beste Defensive der Liga stellen", sagt Adamczyk: "Natürlich wäre es schön, wenn wir in der Rückrunde ein paar Tore mehr schießen."

Die Testspielwoche setzen Adamczyk & Co. am Mittwoch fort. Um 19 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda beim Oberligisten Budissa Bautzen an.