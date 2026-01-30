Abgang perfekt! Buta verlässt Eintracht und wechselt nach Dänemark
Frankfurt am Main - Abgang fix! Aurélio Buta (28) verlässt Eintracht Frankfurt und schließt sich dem FC Kopenhagen an.
Das teilte der Bundesligist am Freitag offiziell mit.
"Aurélio war bei uns stets ein verlässlicher Teamplayer und hat sich mit hoher Professionalität für die Mannschaft eingesetzt", lobte Sportdirektor Timmo Hardung (36). Vor diesem Hintergrund habe man dem Wunsch des Spielers bezüglich einer "neuen sportlichen Herausforderung" entsprochen.
Man bedanke sich bei Buta "für seinen Einsatz" und wünsche ihm "für seine Zukunft alles Gute".
Der Portugiese war im Sommer 2022 von Royal Antwerpen in die Mainmetropole gelotst worden, sein Vertrag wäre in fünf Monaten ausgelaufen.
Bei der Eintracht brachte er es auf 71 Pflichtspiele, in denen der Defensivakteur vier Tore und sieben Vorlagen beisteuerte.
Buta war zwischenzeitlich von August 2024 bis Juni 2025 nach Frankreich an Stade Reims ausgeliehen, stand für die Franzosen in 31 Partien auf dem Feld. Nach seiner Rückkehr nach Frankfurt kam der 28-Jährige allerdings nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus. In dieser Saison standen wettbewerbsübergreifend nur sechs Einsätze zu Buche.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa