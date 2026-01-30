Abgang perfekt! Buta verlässt Eintracht und wechselt nach Dänemark

Frankfurt am Main - Abgang fix! Aurélio Buta (28) verlässt Eintracht Frankfurt und schließt sich dem FC Kopenhagen an.

Aurélio Buta (28) wird nicht mehr für Eintracht Frankfurt spielen. © Arne Dedert/dpa

Das teilte der Bundesligist am Freitag offiziell mit.

"Aurélio war bei uns stets ein verlässlicher Teamplayer und hat sich mit hoher Professionalität für die Mannschaft eingesetzt", lobte Sportdirektor Timmo Hardung (36). Vor diesem Hintergrund habe man dem Wunsch des Spielers bezüglich einer "neuen sportlichen Herausforderung" entsprochen.

Man bedanke sich bei Buta "für seinen Einsatz" und wünsche ihm "für seine Zukunft alles Gute".

Der Portugiese war im Sommer 2022 von Royal Antwerpen in die Mainmetropole gelotst worden, sein Vertrag wäre in fünf Monaten ausgelaufen.

Bei der Eintracht brachte er es auf 71 Pflichtspiele, in denen der Defensivakteur vier Tore und sieben Vorlagen beisteuerte.