Kämpfende Eintracht, bittere Pointe: Reizfigur leitet Tottenham-Sieg ein und jubelt

Frankfurt am Main - Nächste bittere Pleite! Eintracht Frankfurt verliert im Champions-League-Heimspiel gegen Tottenham Hotspur mit 0:2 (0:0). Auch eine bei den SGE-Fans umstrittene Reizfigur trifft.

Xavi Simons (r.) jubelte zum Start der Partie über seinen vermeintlichen Führungstreffer, der jedoch wegen einer Abseitsposition im Nachhinein aberkannt wurde. © Uwe Anspach/dpa

Gleich der Horror-Start? Nach nur drei gespielten Minuten klingelte es das erste Mal im Frankfurter Kasten, Xavi Simons hatte abgestaubt, doch der Treffer wurde aufgrund einer vorangegangenen Abseitsstellung zurückgenommen - noch einmal durchatmen aufseiten der Gastgeber!

Tottenham erwies sich in der Anfangsphase als das bessere Team, aber die Krisen-Hessen arbeitete sich Stück für Stück in diesen Champions-League-Abend und hatte durch Hugo Larsson Sekunden vor der Pause plötzlich die große Chance, in Führung zu gehen.

Der Schwede wurde per Heber von Ellyes Skhiri in Szene gesetzt, knallte das Leder aber frei vor Schlussmann Vicario gegen die Oberkante der Latte. Damit blieb es zur Halbzeit beim Stand von 0:0 - ein Achtungserfolg für die Schmitt-Schützlinge.

Kaum zu glauben: Auch im zweiten Durchgang schlug es unmittelbar nach Wiederbeginn hinter SGE-Keeper Kauã Santos ein. Dieses Mal zählte das Tor allerdings. Und zu allem Überfluss war es auch noch ein personifiziertes Feindbild der Frankfurter Fans, welches traf.