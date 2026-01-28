Neuer Eintracht-Trainer im Anflug: Auch Ablöse und Vertragsdauer wohl klar

Frankfurt am Main - Die Suche nach einem Nachfolger von Dino Toppmöller (45) scheint beendet. Die Verhandlungen zur Verpflichtung von Albert Riera (43) sollen schon weit vorangekommen sein.

Albert Riera (43) wird aller Voraussicht nach neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. © Ludek Perina/Zuma Press/dpa

Albert Riera wird nach Informationen der "Bild" neuer Trainer von Eintracht Frankfurt.

Der hessische Bundesligist muss demnach für den 43-jährigen Spanier eine Ablöse im Bereich von 1,3 Millionen Euro an dessen bisherigen Klub NK Celje in Slowenien überweisen, wo er noch einen Vertrag bis 2028 besitzt.

Riera soll Nachfolger von Dino Toppmöller werden, von dem sich die Eintracht am 18. Januar getrennt hatte. Er soll laut dem Bericht einen Vertrag bis 2028 am Main erhalten.

Unklar ist noch, ob Riera bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel gegen Bayer Leverkusen auf der Bank sitzt oder doch erst zum Wochenanfang in Frankfurt eintrifft.

Möglich ist, dass der frühere Nationalspieler noch beim Liga-Topspiel in Slowenien zwischen dem Spitzenreiter und Maribor verantwortlich ist.