Lukratives Angebot aus Saudi-Arabien: Eintracht-Star plötzlich vor Blitz-Abflug?

Frankfurt am Main - Seit Monaten außer Form und trotzdem heiß begehrt! Eintracht Frankfurt könnte ein Last-Minute-Abgang von einem ihrer Offensivkünstler im Winter-Transferfenster bevorstehen.

Eintracht Frankfurts Jean-Mattéo Bahoya (20, 2.v.r.) könnte noch in diesem Transferfenster den Verein verlassen. © KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Wie Transferexperte Sacha Tavolieri am Donnerstagnachmittag vermeldete, beschäftigt sich Al Hilal intensiv mit einer möglichen Verpflichtung von SGE-Profi Jean-Mattéo Bahoya (20).

Demnach sei der französische Flügelspieler der Eintracht einer der Transferoptionen des saudi-arabischen Spitzenklubs für dessen Außenbahn.

Al Hilal habe bereits Informationen eingeholt, um zu prüfen, ob ein Wechsel des 20-Jährigen noch im laufenden Transferfenster realisierbar wäre.

Laut Branchenkenner Tavolieri kam es über Mittelsmänner bereits zu Gesprächen zwischen Vertretern des saudi-arabischen Vereins und dem hessischen Bundesligisten, um die Rahmenbedingungen eines Wechsels auszuloten.

Ein erstes Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro soll die Frankfurter Klubführung jedoch unmittelbar abgelehnt haben. Die SGE bewertet Bahoya deutlich höher und soll eine Ablösesumme zwischen 30 und 35 Millionen Euro fordern, um sich überhaupt mit einem Verkauf zu befassen.