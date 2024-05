Abschied fix: Zweitliga-Wunderkind mit rührender Fan-Botschaft

Nürnberg/Frankfurt am Main - Er sorgte praktisch im Alleingang für den Klassenerhalt des 1. FC Nürnberg - doch jetzt steht definitiv fest, dass sich Can Yilmaz Uzun (18) zu Höherem berufen fühlt. Mit einer emotionalen Botschaft an die Fans des "Club" machte das Zweitliga-Wunderkind seinen Abschied fix.