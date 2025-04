Aus kuriosem Grund: Darum verpasste Teamkollege Mario Götzes goldenes WM-Tor

Frankfurt am Main - Nationalspieler Robin Koch (28) hat das legendäre WM-Siegtor 2014 seines heutigen Frankfurter Kollegen Mario Götze (32) nicht live gesehen.

In der 113. Spielminute netzte Mario Götze (32, r.) sehenswert gegen Argentinien ein und bescherte der DFB-Elf damit 2014 in Rio den vierten WM-Titel. © Kamil Krzaczynski/EPA/dpa

"Ich habe es verpasst. Das Spiel schaute ich mit meinen Jungs auf der Fanmeile in Trier, aber der letzte Zug nach Hause fuhr leider zu früh. Deshalb hatte ich gehofft, dass wir in der regulären Spielzeit gewinnen", sagte der Abwehrspieler der Eintracht im "Kicker"-Interview.

Koch war beim Triumph der deutschen Nationalmannschaft in Rio, als Götze in der 113. Minute das entscheidende 1:0 gegen Argentinien erzielte, 17 Jahre alt und spielte in der Regionalliga bei Eintracht Trier.

"Ich musste zum Bahnhof rennen und habe unterwegs nur den Jubel und die Schreie der Fans gehört", erzählte er.

"Hinterher habe ich Marios Tor aber noch oft genug gesehen."