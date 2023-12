Leverkusen meisterhaft! Trapp-Patzer leitet klaren Bayer-Sieg gegen Frankfurt ein

Leverkusen - Meisterhafter Tabellenführer: Am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga setzte sich Bayer 04 Leverkusen souverän gegen Eintracht Frankfurt mit 3:0 (1:0) durch.

Nach einem Pass von Florian Wirtz dribbelte Boniface links in den Strafraum hinein. Auch drei Frankfurter Abwehrspieler konnten den Abschluss des Nigerianers nicht verhindern, der ins lange Eck zum 1:0 einnetzte (14.) - Kevin Trapp macht dabei nicht gerade die beste Figur.

Die Gäste hatten sehr aggressiv und vor allem auch offensiv begonnen und den Tabellenführer damit sichtlich überrascht. Erst nach einer knappen Viertelstunde bekam die Werkself die Partie besser in den Griff und belohnte sich prompt.

Nach einer guten ersten Halbzeit brachen die Hessen in den zweiten 45 Minuten dann doch deutlich ein. Mit einem durchaus haltbaren Treffer hatte Victor Boniface für Leverkusen das 1:0 erzielt. (14.). Nach der Pause bauten Jeremie Frimpong (51.) und Florian Wirtz (57.) die verdiente Führung aus.

Mit einem tollen Heber traf Florian Wirtz (M.) zum vorentscheidenden 3:0. © Marius Becker/dpa

Auch in Durchgang zwei liefen die Adlerträger an, aber die größeren Möglichkeiten hatte der Werksklub. Setzte Florian Wirtz die Kugel noch knapp am linken Pfosten vorbei (50.), machte es Frimpong kurz darauf besser.



Exequiel Palascios hatte Boniface über die linke Seite geschickt. Dessen Schuss konnte Trapp noch klären, nicht aber den Abstauber des Niederländers: 2:0 (51.).

Jetzt bröckelte es in der vorher doch recht guten Defensive der Hessen. Nach einem tollen Pass von Boniface gegen den aufgerückten Gegner lief Wirtz frei auf Trapp zu und versenkte das Leder mit einem tollen Heber zum 3:0 in den Maschen (57.).

Zu allem Überfluss musste dann auch noch Frankfurts Abwehrchef Robin Koch verletzt ausgewechselt werden (60.). Zwar versuchten die Gäste durchaus noch, dass Ergebnis etwas günstiger zu gestalten. Bayer hatte die Partie nun aber eindeutig in Griff und hätte durchaus noch höher gewinnen können.