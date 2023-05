Bayern heiß auf Kolo Muani? Eintracht macht Ansage mit Mega-Summe

Frankfurt am Main/München - Der FC Bayern München beschäftigt sich mit Frankfurts Shootingstar Randal Kolo Muani (24), erste Gespräche soll es bereits gegeben haben. Doch noch lange bevor ein eventueller Vollzug vermeldet werden kann, preschte die Eintracht mit einer Mega-Forderung voran.

Randal Kolo Muani (24, r.) ist derzeit die Lebensversicherung der Eintracht und Topscorer der Bundesliga. Schnappt der FC Bayern beim Franzosen zu? © DPA/Arne Dedert

Am gestrigen Donnerstag sickerte durch, dass die Berater des Vize-Weltmeisters bereits erste Gespräche mit den Verantwortlichen des Rekordmeisters geführt haben sollen, die öffentlichen Statements zufolge wohl auch gut verliefen.

Die Münchener zeigten in der laufenden Saison bereits mehrfach, dass ihnen ein klassischer Stürmer mitsamt ausgeprägtem Torriecher abgeht - ob Kolo Muani aber eben dieser Stoßstürmer sein kann, steht auf einem anderen Blatt.

Fest steht jedoch, dass man seitens der Bayern-Bosse mindestens ein Auge auf den Topscorer der Bundesliga (13 Tore und 12 Assists) geworfen hat. Dass eine Verpflichtung des Franzosen, der im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes an den Stadtwald wechselte, aber keinesfalls günstig werden wird, ist fast so klar wie das Amen in der Kirche.

Allein der geschätzte Marktwert der Frankfurter Lebensversicherung auf zwei Beinen wird auf rund 65 Millionen Euro geschätzt. Doch jetzt will die Bild-Zeitung erfahren haben, welche Summe die SGE tatsächlich von den Münchnern - sowie allen weiteren potenziellen Interessenten - fordert.

Eine Mega-Summe von 120 Millionen Euro soll dabei laut Angaben des Blatts nach außen kommuniziert worden sein!