Eintracht-Legende warnt Leverkusen vor SGE und gibt bizarren Matchplan-Tipp

Frankfurt am Main - Der neue Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen ist diese Saison weiterhin ungeschlagen. Geht es nach Eintracht-Legende Jan Åge Fjørtoft (57), sollten seine Frankfurter in der kommenden Bundesliga-Partie einen kuriosen Matchplan verfolgen.

Jan Åge Fjørtoft (57, r.) empfiehlt seinem Herzensklub Eintracht Frankfurt eine skurrile Herangehensweise an die Partie gegen Bayer 04 Leverkusen. © Andreas Arnold/dpa

Leverkusen kann in dieser Spielzeit einfach nicht verlieren. Gegen den VfB Stuttgart stand man bis kurz vor Abpfiff vor der ersten Niederlage der bisherigen "Invincible"-Saison 2023/24.

Doch wie sollte es anders sein, gelang den Mannen vom Bayer-Kreuz ein weiterer Last-Minute-Treffer (Robert Andrich 90.+6), um die Niederlage in letzter Sekunde noch abzuwenden.



Via X (ehemals Twitter) gratulierte SGE-Legende Jan Åge Fjørtoft nach dem 2:2-Unentschieden den Leverkusenern, schob im selben Atemzug aber hinterher: "Liebes, sehr beeindruckendes Bayer 04 Leverkusen! Auch heute habt ihr es geschafft! Aber dies ist eine Vorwarnung. Nächstes Spiel spielt ihr gegen meine Eintracht in Frankfurt. Die Serie von 46 Spielen ohne Niederlage wird am nächsten Sonntag enden."

Eine echte Kampfansage also in Richtung der Alonso-Elf! Gegenüber der "Bild" verriet der frühere Adlerträger dann sogar, wie es der Eintracht gelingen könnte, die Nachspielzeit-Spezialisten des Deutschen Meisters am Sonntagabend (17.30 Uhr/DAZN) endlich zu knacken.