Bayern-Jagd geht weiter: Eintracht und Marmoush fiedeln Heidenheim ab

Heidenheim - Deutscher Meister wird nur die SGE? Was Eintracht-Fans seit einigen Wochen immer wieder eher ironisch von den Rängen skandieren, rückt immer mehr in den Bereich des Möglichen. Auch beim überzeugenden 4:0 (1:0) in Heidenheim zeigten die Adlerträger, dass sie derzeit ein wahres Spitzenteam sind.