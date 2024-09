Bei erster Eintracht-PK: Plötzlich geht bei Mo Dahoud gar nichts mehr

Frankfurt am Main - Er soll eine neue Art Aggressive Leader bei der Eintracht werden. Bei seiner Antritts-Pressekonferenz zeigte sich Mahmoud "Mo" Dahoud (28) aber eher von seiner scheuen und unbeholfenen Seite.

Mahmoud Dahoud (28), hier noch in Diensten des VfB Stuttgart, präsentierte sich bei seiner ersten Eintracht-PK ein wenig unsicher. © Harry Langer/dpa

Am heutigen Donnerstagnachmittag stellte sich der Last-Minute-Deal der Adlerträger erstmals offiziell den Fragen der Pressevertreter.

Während er unter anderem von den erstklassigen Cafés der Mainmetropole schwärmte und auch seine neuen Teamkameraden infolge der ersten Trainingseinheiten über den grünen Klee lobte, wirkte er anderer Stelle etwas wortkarg.

Auf die Frage hin, wo er die Unterschiede zwischen seinen bisherigen Stationen - unter anderem bei den Borussen aus Dortmund sowie Mönchengladbach - und der SGE sehe, wusste sich der 28-jährige, normalerweise äußerst routinierte Kicker augenscheinlich nicht mehr so recht zu helfen.

"Es sind alles Traditionsklubs", brachte Dahoud zunächst noch hervor, ehe er sich in Richtung des Frankfurter Pressesprechers wandte und offen und ehrlich zugab: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll."

Was durchaus als schlechte Vorbereitung auf den Pressetermin gedeutet werden könnte, wirkte in einer Welt voller mediengeschulter Vollprofis aber auch in gewisser Hinsicht sympathisch. Mit diesem Aussetzer war das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht.

Denn auch die Erkundigung danach, ob er mit dem neuen Brighton-&-Hove-Coach Fabian Hürzeler (31) eine Chance auf mehr Spielzeit gesehen habe, ließ Dahoud ins Stocken geraten.