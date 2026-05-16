Bestürzung bei der Eintracht: Zwei Verletzte durch Pyrotechnik in Frankfurt

Frankfurt am Main - Beim Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart sind im Heimbereich zwei Zuschauer verletzt worden.

Aufgrund der vielen Pyrotechnik wurde das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart erst mit einer sechsminütigen Verspätung angepfiffen. © Uwe Anspach/dpa

Das bestätigte die Eintracht nach dem 2:2 am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Hessen machten zunächst keine Angaben, wie schwer die beiden Menschen verletzt wurden.

Frankfurts Vorstandsmitglied Philipp Reschke (53) reagierte mit Bestürzung auf die Vorkommnisse. "Diese Aktion ist ein Wahnsinn, nicht nachzuvollziehen und vollkommen inakzeptabel", äußerte er.

"Mit Böllern und vor allem Raketen nimmst du genau das in Kauf, was jetzt passiert ist. Wir versuchen aktuell, mit den Betroffenen in Kontakt zu treten", so Reschke weiter.