Frankfurt kommt nach 0:2 gegen VfB zurück - Für Europa reicht es dennoch nicht!

Frankfurt am Main - Die komplett verkorkste Saison in der Bundesliga geht für Eintracht Frankfurt mit einem 2:2 (0:2) gegen den VfB Stuttgart zu Ende. Die Schwaben ziehen indessen in die Champions League ein.

Im Fünfer setzt sich Stuttgarts Chema (4.v.l.) nach einer Ecke durch und trifft per Kopf zur frühen Führung der Gäste. © Uwe Anspach/dpa

In einer schwachen Partie kamen die Hausherren erst in der Schlussphase beim Stand von 0:2 durch zwei Elfmeter zurück ins Spiel. Für einen Sieg reichte es dennoch nicht mehr und auch nicht zu einer Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb.

Die Partie begann mit einer gehörigen Verspätung: Mit Pyrotechnik hatten die heimischen Fans erst einmal komplett die Sicht vernebelt. Auch zwei Verletzte habe es dabei laut dem Stadionsprecher gegeben.

Dann spielten beide Teams zunächst munter nach vorne und kamen auch zu Abschlüssen. Den frühen Treffer erzielten die Gäste, als Chema eine Ecke von Chris Führich von links am langen Pfosten wuchtig zum 0:1 aus Eintracht-Sicht einnetzte (10.).

In der Folge überließen die Schwaben das Geschehen auf dem Platz erst einmal den Gastgebern; sehr zum Unmut von Coach Sebastian Hoeneß. Denn die Eintracht kam durchaus zu Chancen, doch Uzun (22.) nach schöner Einzelleistung und Ellyes Skhiri (28.) vergaben.

Gerade als der nun irgendwie verschlafene Kick in Richtung Pause trudelten, schlug der VfB eiskalt zum zweiten Mal zu. Deniz Undav legte eine Führich-Flanke auf Nikolas Nartey ab, der ins linke untere Eck zum 0:2 verwandelte (45.+4).