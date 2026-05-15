Rechenspiele in Frankfurt: So käme die Eintracht doch noch in die Conference League
Frankfurt am Main - Kann Eintracht Frankfurt die an sich ziemlich verkorkste Saison zumindest mit einem Platz in der Conference League abschließen? Dazu wäre in jeden Fall zumindest ein Punkt im Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart notwendig sowie Schützenhilfe von RB Leipzig.
Allerdings wird ein Unentschieden oder gar ein Sieg gegen den VfB schon schwer genug. Denn die Schwaben haben ebenfalls nichts zu verschenken, kämpft doch der aktuell Tabellenvierte noch mit den punktgleichen Hoffenheimern und den drei Punkte dahinter liegenden Leverkusenern um die Teilnahme an der Champions League.
Sollte dennoch ein Sieg für die Adlerträger herausspringen, dann könnten sie den SC Freiburg auf Rang sieben überholen, sollten die Breisgauer nicht gegen Leipzig gewinnen. Ein Remis würde Freiburg dann nicht genügen, da die Eintracht über das bessere Torverhältnis verfügt.
Was es für Freiburg aber nicht unbedingt schwerer macht, einen Dreier einzufahren, ist die Tatsache, dass es für Leipzig um nichts mehr geht; die Champions League ist den Sachsen bereits sicher.
Der mit der Eintracht punktgleiche FC Augsburg hätten bei einem Sieg übrigens zwar ebenfalls wie die SGE dann 46 Punkte. Allerdings besitzt der FCA ein acht Tore schlechteres Torverhältnis.
Kaum vorstellbar, dass sie dies im Auswärtsspiel gegen Union Berlin aufholen werden.
Auch ein Remis gegen den VfB könnte Frankfurt für Europa genügen
Was passiert, wenn Frankfurt gegen Stuttgart unentschieden spielt?
Dann sind der siebte Platz und die Teilnahme an der Conference League nur dann drin, wenn Freiburg verliert und Augsburg nicht gewinnt.
Was passiert, wenn der SC Freiburg die Europa League gewinnt?
Und was wäre, wenn Freiburg am 20. Mai die Europa League im Finale gegen Aston Villa gewinnt? Das hätte auf die SGE keine Auswirkungen.
Freiburg bekäme zwar auf jeden Fall als dann fünfter deutscher Teilnehmer einen Platz in der Champions League, die Bundesliga würde dann aber den Conference-League-Platz für Freiburg als Tabellensiebter zurückgeben müssen an die UEFA. Es gäbe also keinen Nachrücker.
Sollte Freiburg die Saison nur als Achter oder Neunter abschließen, würden der dann Sechst- und Siebtplatzierte aber ihre Plätze in Europa und Conference League behalten.
Titelfoto: Florian Wiegand/dpa