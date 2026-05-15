Rechenspiele in Frankfurt: So käme die Eintracht doch noch in die Conference League

Frankfurt am Main - Kann Eintracht Frankfurt die an sich ziemlich verkorkste Saison zumindest mit einem Platz in der Conference League abschließen? Dazu wäre in jeden Fall zumindest ein Punkt im Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart notwendig sowie Schützenhilfe von RB Leipzig .

Enttäuschte Gesichter sah man in dieser Saison bei Eintracht Frankfurt leider zu häufig. © Florian Wiegand/dpa

Allerdings wird ein Unentschieden oder gar ein Sieg gegen den VfB schon schwer genug. Denn die Schwaben haben ebenfalls nichts zu verschenken, kämpft doch der aktuell Tabellenvierte noch mit den punktgleichen Hoffenheimern und den drei Punkte dahinter liegenden Leverkusenern um die Teilnahme an der Champions League.

Sollte dennoch ein Sieg für die Adlerträger herausspringen, dann könnten sie den SC Freiburg auf Rang sieben überholen, sollten die Breisgauer nicht gegen Leipzig gewinnen. Ein Remis würde Freiburg dann nicht genügen, da die Eintracht über das bessere Torverhältnis verfügt.

Was es für Freiburg aber nicht unbedingt schwerer macht, einen Dreier einzufahren, ist die Tatsache, dass es für Leipzig um nichts mehr geht; die Champions League ist den Sachsen bereits sicher.

Der mit der Eintracht punktgleiche FC Augsburg hätten bei einem Sieg übrigens zwar ebenfalls wie die SGE dann 46 Punkte. Allerdings besitzt der FCA ein acht Tore schlechteres Torverhältnis.

Kaum vorstellbar, dass sie dies im Auswärtsspiel gegen Union Berlin aufholen werden.