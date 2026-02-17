Bitter für Wahi - und auch für die SGE: Verliehener Angreifer fällt wochenlang aus

Nizza (Frankreich) - Bei der Frankfurter Eintracht konnte Elye Wahi (23) die hohen Erwartungen bislang nicht ansatzweise erfüllen. Im Januar wurde er an OGC Nizza verliehen, um Spielpraxis zu sammeln, doch daraus wird nun vorerst nichts.

Elye Wahi (23, r.) hat sich im Spiel gegen Olympique Lyon verletzt. © IMAGO/PsnewZ

Der Stürmer, der beim Bundesligisten noch einen Vertrag bis zum Jahr 2030 hat, wird dem Verein aus der französischen Ligue 1 wegen einer Verletzung auf unbestimmte Zeit fehlen. Wahi hat sich bei der Pleite gegen Olympique Lyon am Knöchel verletzt.

Nach nur sechs Minuten war die Begegnung am Sonntagabend für den Franzosen gelaufen. Unter Tränen musste Wahi vom Rasen geführt werden.

Am Tag nach dem Verletzungsschock hat sich der 23-Jährige bei Instagram an seine Fans gewandt.

"Die Tränen von gestern waren die der Wut und der Enttäuschung", erklärte Wahi und schob nach: Die Verletzung werde ihn "für einige Wochen von den Spielfeldern fernhalten. Das tut mir aufrichtig leid."

Er werde in der Zwischenzeit alles tun, um seine Mitspieler zu unterstützen, und sich vor allem darauf konzentrieren, "alles zu geben, um so schnell wie möglich zurückzukehren und der Mannschaft zu helfen, unsere Mission zu erfüllen".