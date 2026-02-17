Bitter für Wahi - und auch für die SGE: Verliehener Angreifer fällt wochenlang aus
Nizza (Frankreich) - Bei der Frankfurter Eintracht konnte Elye Wahi (23) die hohen Erwartungen bislang nicht ansatzweise erfüllen. Im Januar wurde er an OGC Nizza verliehen, um Spielpraxis zu sammeln, doch daraus wird nun vorerst nichts.
Der Stürmer, der beim Bundesligisten noch einen Vertrag bis zum Jahr 2030 hat, wird dem Verein aus der französischen Ligue 1 wegen einer Verletzung auf unbestimmte Zeit fehlen. Wahi hat sich bei der Pleite gegen Olympique Lyon am Knöchel verletzt.
Nach nur sechs Minuten war die Begegnung am Sonntagabend für den Franzosen gelaufen. Unter Tränen musste Wahi vom Rasen geführt werden.
Am Tag nach dem Verletzungsschock hat sich der 23-Jährige bei Instagram an seine Fans gewandt.
"Die Tränen von gestern waren die der Wut und der Enttäuschung", erklärte Wahi und schob nach: Die Verletzung werde ihn "für einige Wochen von den Spielfeldern fernhalten. Das tut mir aufrichtig leid."
Er werde in der Zwischenzeit alles tun, um seine Mitspieler zu unterstützen, und sich vor allem darauf konzentrieren, "alles zu geben, um so schnell wie möglich zurückzukehren und der Mannschaft zu helfen, unsere Mission zu erfüllen".
Eintracht Frankfurt: Bekommt Elye Wahi ab dem Sommer noch eine Chance?
Bis zu seiner Verletzung stand Wahi für Nizza in insgesamt acht Partien auf dem Rasen, erzielte in diesen drei Treffer und verbuchte eine Vorlage. Seine Formkurve zeigte zuletzt deutlich nach oben.
Die Leihe läuft noch bis zum Ende der Saison, eine Kaufoption wurde nicht im Kontrakt verankert.
Bedeutet: Ab dem kommenden Sommer wird Wahi wieder in der Mainmetropole auf dem Feld stehen - sofern sich die Verantwortlichen der Eintracht und die Spielerseite nicht nach dem Leihgeschäft dazu entscheiden sollten, doch Alternativen auszuloten.
Im Januar des vergangenen Jahres hatten die Bosse der Hessen für die Dienste des Angreifers stolze 25 Millionen Euro an Olympique Marseille gezahlt. Es folgte ein Absturz. Der aktuelle Marktwert wird laut "transfermarkt.de" auf zwölf Millionen Euro taxiert.
Für die Frankfurter bringt es Wahi aktuell auf lediglich 614 Minuten Spielzeit, die sich auf 25 Einsätze verteilen. Nur ein Tor steht zu Buche, zu dem sich drei Vorlagen gesellen. Ob er die Chance bekommt, diese Zahlen auszubauen, ist offen.
Titelfoto: IMAGO/PsnewZ