19.05.2026 12:01 Gab es schon ein Treffen? FC Bayern will diesen Eintracht-Star!

Bei diesem Star-Spieler von Eintracht Frankfurt soll der FC Bayern München wirklich Ernst machen, was einen Transfer im kommenden Sommer angeht.

Von Marc Thomé

Nathaniel Brown (2.v.l.) zählte bei Eintracht Frankfurt in der abgelaufenen Saison zu den wenigen Lichtblicken. © Marc Schüler/dpa Der frisch gekürte Deutsche Meister soll laut einem Bericht von "Sport1" wirklich Ernst machen. Ein Treffen zum Abstecken des Rahmens eines möglichen Transfers im Sommer soll es auch bereits gegeben haben. An der Säbener Straße spiele bei der Planung für die kommende Saison die Verletzungsanfälligkeit des etatmäßigen Linksverteidigers Alphonso Davies (25) eine große Rolle. Es werde ein gleichwertiger Ersatz gesucht. So kam der Kanadier in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf gerade einmal 23 Einsätze (ein Tor, fünf Assists), nur 13 in der Bundesliga.

Von Verletzungspech geplagt: Kaum hatte sich Alphonso Davies (25) von einem Muskelfaserriss erholt, verletzte er sich beim 6:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo am Oberschenkel. © Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Musste Davies zum Beginn der Spielzeit noch seinen im März 2025 erlittenen Kreuzbandriss auskurieren, war er nach seiner Rückkehr im Dezember Anfang Januar zunächst krank und fiel anschließend mehrere Wochen erst wegen eines Muskelfaserrisses und direkt im Anschluss wegen einer Oberschenkelzerrung aus. Das Saisonfinale verpasste der 25-Jährige schließlich wegen einer weiteren Muskelverletzung. Vertreten wurde er zumeist von Konrad Laimer (28), zuletzt von Tom Bischof (20); beides keine "gelernten" Linksverteidiger.

Nathaniel Brown beim FC Bayern als Ersatz für Alphonso Davies im Gespräch