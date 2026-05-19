Gab es schon ein Treffen? FC Bayern will diesen Eintracht-Star!
Frankfurt am Main/München - Die Tage von Nationalspieler Nathaniel Brown (22) bei Eintracht Frankfurt scheinen gezählt. Neben Topklubs aus dem Ausland wie Real Madrid soll jetzt auch der FC Bayern München großes Interesse an dem Linksverteidiger zeigen.
Der frisch gekürte Deutsche Meister soll laut einem Bericht von "Sport1" wirklich Ernst machen. Ein Treffen zum Abstecken des Rahmens eines möglichen Transfers im Sommer soll es auch bereits gegeben haben.
An der Säbener Straße spiele bei der Planung für die kommende Saison die Verletzungsanfälligkeit des etatmäßigen Linksverteidigers Alphonso Davies (25) eine große Rolle. Es werde ein gleichwertiger Ersatz gesucht.
So kam der Kanadier in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf gerade einmal 23 Einsätze (ein Tor, fünf Assists), nur 13 in der Bundesliga.
Musste Davies zum Beginn der Spielzeit noch seinen im März 2025 erlittenen Kreuzbandriss auskurieren, war er nach seiner Rückkehr im Dezember Anfang Januar zunächst krank und fiel anschließend mehrere Wochen erst wegen eines Muskelfaserrisses und direkt im Anschluss wegen einer Oberschenkelzerrung aus.
Das Saisonfinale verpasste der 25-Jährige schließlich wegen einer weiteren Muskelverletzung. Vertreten wurde er zumeist von Konrad Laimer (28), zuletzt von Tom Bischof (20); beides keine "gelernten" Linksverteidiger.
Nathaniel Brown beim FC Bayern als Ersatz für Alphonso Davies im Gespräch
Mit Brown wäre die Position dann auf hohem Niveau doppelt besetzt. Der 22-Jährige aus der Nürnberger Jugend heuerte zur Saison 2024/25 in Frankfurt an und erspielte sich schon nach kurzer Zeit einen Stammplatz.
In der abgelaufenen Spielzeit zählte er beim enttäuschenden Tabellenachten zu den wenigen Lichtblicken, stand 42-mal auf dem Platz, wobei ihm vier Tore und sechs Assists gelangen. Zudem gab er am 10. Oktober 2025 beim 4:0 gegen Luxemburg im WM-Qualifikationsspiel sein Debüt in der Deutschen Nationalmannschaft.
Aber auch wenn Brown bei den Adlerträgern zu den absoluten Leistungsträgern zählt, dürfte ihm die Eintracht bei einem Wechsel keine Steine in den Weg legen; vor allem, da nach dem verpassten Einzug in einen europäischen Wettbewerb dringend Transfererlöse erwirtschaftet werden müssen.
Browns (Vertrag bis 2030) Marktwert liegt laut Transfermarkt.de bei 35 Millionen Euro. Sportvorstand Markus Krösche (45) soll eine Ablösesumme zwischen 50 und 60 Millionen Euro vorschweben.
Titelfoto: Marc Schüler/dpa